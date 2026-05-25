Fox News Yayınında “CIA Maskesi” İddiası Ortalığı Karıştırdı: Robert Harward Röportajı Sosyal Medyada Krize Dönüştü + Video

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin muhafazakâr medya organlarından Fox News’ta yayınlanan bir röportaj, son günlerde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Emekli ABD Deniz Kuvvetleri Koramiralı Robert Harward, “America’s Newsroom” programına kısa süreli bağlanarak İran ile devam eden savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ancak Harward’ın açıklamalarından çok, yayın sırasında görüntüsüne ilişkin ortaya atılan iddialar gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, daha önce Donald Trump döneminde ulusal güvenlik danışmanı olarak adı geçen Harward’ın canlı yayın sırasında yüzünde “maske” bulunduğunu öne sürdü.

Özellikle Harward’ın boynunun alt kısmında görülen koyu renkli iz, komplo teorisyenleri tarafından “kanıt” olarak gösterildi. X platformunda paylaşım yapan bir kullanıcı, “Hayatımda gördüğüm en garip şey bu. Bu lanet şey nedir?” ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise, “Neden bu adam Fox News’ta CIA maskesi takıyor?” diyerek iddiaları daha da büyüttü.

İnternetin daha karanlık ve spekülatif kesimlerinde ise olayın “derin devlet bağlantılı karanlık bir komplonun parçası” olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, görüntünün bilinçli şekilde manipüle edildiğini ve kamuoyundan gerçek kimliğin saklandığını ileri sürdü.

Tartışmaların büyümesi üzerine Fox News cuma günü yazılı bir açıklama yayımladı. Kanal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Koramiral Robert Harward bu hafta başında üçüncü taraf bir şirket tarafından işletilen mobil uzaktan kamera sistemi üzerinden Fox News yayınına katılmıştır. Röportaj sırasında araç içindeki ışık koşulları, üniformasıyla kontrast oluşturarak boynunda gölge meydana gelmesine neden olmuştur.”

Fox News’un açıklamasına rağmen sosyal medyada tartışmalar sürerken, olay Amerikan medyasında yayılan komplo teorileri ve kamuoyundaki güven krizinin yeni örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.