Politico: İran'a karşı savaş ekonomik krizi ve siyasi kaosu ortaya çıkardı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin önde gelen siyasi gazetelerinden Politico, ülke genelinde hızla yükselen benzin fiyatlarını Beyaz Saray için “ulusal bir siyasi felaket” olarak nitelendirdi. Amerikalılar yaz tatili seyahatlerine başlarken, pompa fiyatlarındaki artış her eyalette iç siyasi bir krize dönüşmüş durumda.

Uzmanlar, bu tablonun arkasındaki temel itici gücün, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaş olduğunu söylüyor. Hürmüz Boğazı’ndaki askeri gerilim ve abluka, küresel petrol arz zincirini doğrudan vururken, emperyalist savaş politikalarının “bedelini ödeyen” yine kendi vatandaşları oluyor. Tarihsel olarak, 1973 petrol krizi de benzer bir dinamikle Arap ülkelerine yönelik Batı desteğinin Amerikalı sürücülere yüksek fiyatlar olarak geri dönmesine yol açmıştı.

Politico’nun aktardığına göre, Başkan Donald Trump yönetimi galon başına 5.02 dolarlık bir “psikolojik sınır”a odaklanmış durumda, ancak birçok eyalette fiyatlar bu seviyeye yaklaşmış ya da aşmış bulunuyor. Washington eyaleti 5.79 dolarla yeni bir rekora imza atarken, diğer eyaletler de kendi rekorlarını kırmaya hazırlanıyor.

Rapor, bu artışların temel nedeninin “Hürmüz Boğazı’ndaki aksama” olarak değişmeden kaldığını belirtiyor. Karşıt görüşteki bazı ekonomistler, fiyat artışlarından OPEC+ ülkelerinin üretim kesintilerini sorumlu tutsa da, veriler Hürmüz’deki abluka başladıktan sonra fiyatlardaki sıçramanın ivme kazandığını gösteriyor. Daha önce Joe Biden döneminde (2012 olarak verilmiş, ancak Biden 2021’de başladı, metinde muhtemelen 2022 Ukrayna savaşı kastediliyor; haberi olduğu gibi aktarıyorum) Ukrayna savaşı nedeniyle enerji arzı bozulduğunda fiyatlar bu seviyelere ulaşmıştı, şimdi ise aynı tablo İran savaşıyla tekrarlanıyor.

Amerikalı ailelerin cebinden fazladan 190 dolar çıktı

GasBuddy verilerine göre, Amerikalıların sadece yüzde 56’sı bu yaz iki saatten uzun bir kara yolculuğu yapmayı planlıyor. Bu oran geçen yıl yüzde 69’du. Düşüşün temel sebebi, artan akaryakıt maliyetleri. Brown Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı bir ekonomik analiz, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana her Amerikan hanesinin ortalama 190 dolar 47 sent fazladan yakıt ödemesi yaptığını ortaya koydu.

Bu miktar, birçok aile için bir aylık elektrik faturasına ya da bir çiftin bir haftalık gıda harcamasına eşdeğer. Emperyalist güçlerin “ulusal güvenlik” adına başlattığı savaşlar, işte bu nedenle her zaman bir “bedel” çıkarır; fakat bu bedeli ödeyenler, karar alıcılar değil, sıradan vatandaşlar olur. 2003 Irak işgalinde de benzer bir dinamik yaşanmış, savaşın maliyeti doğrudan Amerikan halkının cebine yansımıştı.