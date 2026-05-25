Amerikan basını: İran ile ABD arasında yüzde 95 oranında anlaşma sağlandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin önde gelen kanallarından Fox News, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden dolaylı müzakerelerde önemli bir aşama kaydedildiğini iddia etti. İddiaya göre, “potansiyel çerçeve anlaşması”nın maddelerinin yüzde 95’inde mutabakata varılmış durumda. Ancak uzmanlar, ABD’nin geçmişteki anlaşmalardan tek taraflı olarak çekilme alışkanlığını hatırlatarak, bu tür iyimser açıklamalara temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguluyor. Özellikle 2015’te imzalanan nükleer anlaşmayı 2018’de hiçbir ihlal yokken terk eden Washington’ın, emperyalist geleneğinin bir parçası olarak “müzakere masasında kazandığını, sahadan çaldığını” gösteren çok sayıda örnek var.

Fox News’in ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, müzakerelerde metnin son haline ilişkin bazı maddeler üzerindeki görüşmeler sürüyor ve taraflar “kesin ifadeler” üzerinde çalışıyor. Kimliği gizli tutulan bir ABD’li yetkili, “Ön anlaşmaya vardık, ancak metinlerin son ifadeleri üzerindeki tartışmalar devam ediyor” derken, anlaşmanın resmi imzasının “bugün ya da yarın” atılmasının beklendiğini söylemenin yanlış olacağını belirtti. Aynı yetkili, nihai metnin beş ila yedi gün içinde tamamlanabileceği öngörüsünde bulundu.

Karşıt görüşteki analistler ise, ABD’li yetkililerin bu tür “yüzde 95” açıklamalarını daha önce de Kuzey Kore, Afganistan ve Irak müzakerelerinde yaptığını, ancak sonuçta anlaşmaların ya uygulanmadığını ya da tek taraflı olarak feshedildiğini hatırlatıyor. Bu nedenle, İran tarafının temkinli duruşu ve “güvensizlik” vurgusu, emperyalist güçlerle yapılan her türlü diplomatik sürecin doğal bir parçası olarak değerlendiriliyor. Tarihsel olarak, 1953 İran darbesinden 2020 General Süleymani suikastına kadar ABD’nin Tahran’a yönelik politikaları, vaatler ile eylemler arasındaki uçurumu gösteren somut örneklerle dolu.