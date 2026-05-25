Batı'nın nükleer yalanı: İran ve İsrail dosyası gündemde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) 11. Gözden Geçirme Konferansı, ABD’nin engellemeleri nedeniyle nihai bir belge üzerinde uzlaşı sağlayamadan sona erdi. Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı, üye ülkelerin bir sonuç bildirisi üzerinde anlaşamamış olmasından duyduğu “üzüntüyü” dile getirdi.

Ancak uzmanlar, Washington’ın bu üzüntüsünün samimiyetini sorguluyor. Zira aynı ABD, konferans boyunca İsrail’in imza koymadığı NPT dışındaki nükleer silah varlığını görmezden gelirken, tüm odağını İran’ın barışçıl nükleer programına yöneltti. Bu durum, emperyalist güçlerin uluslararası hukuku yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda araçsallaştırdığının klasik bir örneğidir. Tarihsel olarak, 1995’te NPT’nin süresiz uzatılması sırasında da nükleer silaha sahip devletler kendi cephaneliklerini korurken, imzacı olmayan İsrail’in nükleer kapasitesi bir tabu olarak işlenmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, herhangi bir İsrail nükleer tehdidine atıfta bulunmadan, İran’ı anlaşmaya bağlı kalmamakla suçladı ve “uzlaşı sağlanamamasından” hayal kırıklığı duyduğunu bildirdi. Oysa konferansın başarısızlığının asıl nedeni, Washington’un İran’ın barışçıl nükleer faaliyetlerine yönelik asılsız iddiaları ve İsrail’in imzacı devletler arasında bile sayılmadığı halde bölgede tek nükleer güç olarak varlığına sessiz kalınmasıydı.

Karşıt görüşteki Batılı diplomatlar, “İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri endişe yaratıyor” argümanını tekrarlasa da, bu söylem İsrail’in Dimona tesisindeki açıklanmamış nükleer başlıkları göz ardı eden çifte standardın ötesine geçemiyor.

İran’dan sert tepki: “Şehit öğrencilerin kanı üzerinden Batı’nın ikiyüzlülüğü”

Tahran yönetimi, konferansta yayımladığı bir bildiriyle Washington, Londra ve Paris’in yıkıcı tutumlarını ve Batı’nın İran’ın barışçıl nükleer programına karşı sergilediği çifte standart politikalarını şiddetle eleştirdi. İran’ın bildirisinde dikkat çeken bir ayrıntı, metnin Minab şehri ve Dena muhribinde ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden şehit öğrenciler ile askerlerin anısına ithaf edilmesi oldu.

Bildiride şu ifadeler yer aldı: “Ne yazık ki, onlarca Birleşmiş Milletler kararını hiçe sayarak NPT’ye katılmayı ve IAEA denetimlerini kabul etmeyi reddeden saldırgan İsrail rejimini cezalandırmak yerine, birçok Batılı ülke bu rejime destek vermekten geri durmuyor. İran’ın nükleer tesislerine yönelik yasa dışı saldırılar, ABD öncülüğündeki Batılı ülkelerin seçici, çifte standartlı ve reddedilecek politikalarını ifşa eden gerçek bir sınavdır.”

Analistler, ABD’nin NPT konferansını baltalarken bir yandan da “üzüntü” açıklaması yapmasını, emperyalist diplomasinin klasik bir ikiyüzlülük örneği olarak nitelendiriyor. Zira Washington, kendi nükleer başlıklarını modernize ederken ve İsrail’in nükleer silah sahibi olmasını “gayri resmi” statüyle korurken, İran gibi bağımsız bir ülkenin tamamen barışçıl amaçlı nükleer teknoloji hakkını hedef alıyor.

Tarihsel olarak, 1981’de Irak’ın Osirak reaktörüne, 2007’de Suriye’nin Deir ez-Zor tesisine yapılan İsrail saldırıları da benzer bir sessizlikle geçiştirilmişti. Bugün aynı senaryo, İran’a karşı oynanmak isteniyor.