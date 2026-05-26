İslam Devrimi Lideri’den Hac Mesajında Sert ABD ve İsrail Çıkışı: “Ortadoğu’da Yeni Dönem Başlıyor”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran yönetimi, Hac sezonunu bu yıl yalnızca dini bir organizasyon olarak değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel mücadele ekseninin önemli bir siyasi platformu olarak değerlendirdi. İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney tarafından yayımlanan uzun mesajda, özellikle ABD ve İsrail hedef alınırken, Müslüman ülkelere “ortak cephe oluşturma” çağrısı yapıldı. Mesajda Hac ibadetinin anlamı geniş bir siyasi çerçeve içinde yorumlandı ve “tevhid”, “direniş”, “anti-emperyalist mücadele” ve “İslam ümmetinin bağımsızlığı” kavramları ön plana çıkarıldı.

Hamaney mesajında sık sık “Allah-u Ekber” sloganına vurgu yaparak bunun yalnızca dini bir ifade değil, aynı zamanda siyasi direnişin sembolü olduğunu savundu. Devrim lideri, 1979 İran Devrimi’nin bu slogan sayesinde başarıya ulaştığını öne sürerken, aynı söylemin İran-Irak savaşı sırasında da ülkeyi ayakta tuttuğunu iddia etti. Mesajda ayrıca Lübnan, Filistin, Irak, Yemen ve Suriye’de faaliyet gösteren “Direniş Cephesi” unsurlarının aynı ideolojik çizgide birleştiği belirtilerek, bölgedeki anti-Amerikan hareketlerin ortak bir stratejik hatta dönüştüğü savunuldu.

İslam Devrimi Lideri özellikle son dönemde yaşanan çatışmalara değinerek, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik baskı politikalarının başarısız olduğunu ileri sürdü. Hamaney, son savaşları “dayatma savaşları” olarak nitelendirirken, İran’ın askeri ve siyasi açıdan geri adım atmadığını söyledi. İran’ın füze ve insansız hava aracı kapasitesine dikkat çeken Hamaney, Washington ve Tel Aviv’in bölgedeki askeri üstünlüğünün artık sorgulanmaya başladığını ifade etti. Mesajda, “ABD artık bölgede eskisi kadar güvenli hareket edemiyor” vurgusu dikkat çekti.

Mesajın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise İsrail’e yönelik sert ifadeler oldu. Hamaney, İsrail’i “istikrarsız ve geçici bir yapı” olarak tanımladı ve yıllardır dile getirilen “İsrail’in 25 yıl içinde yok olacağı” söylemini yeniden gündeme taşıdı. Devrim lideri, Filistin direnişinin ve Gazze’deki savaşın bölgedeki dengeleri değiştirdiğini savunarak, İsrail’in askeri gücüne rağmen siyasi meşruiyet kaybettiğini öne sürdü. Özellikle “Aksa Tufanı” operasyonuna atıfta bulunan ifadeler, İran’ın Filistin eksenli direniş söylemini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Hamaney mesajında ABD’nin bölgedeki askeri üslerine de değinerek, Ortadoğu ülkelerinin artık “Amerikan üslerinin koruyucu şemsiyesi altında yaşamayacağını” savundu. Bölge halklarının yeni bir siyasi bilinç kazandığını ileri süren İslam Devrimi Lideri, Müslüman ülkelerin ekonomik, siyasi ve askeri iş birliğiyle yeni bir düzen kurabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Bu ifadeler, İran’ın son dönemde özellikle Çin, Rusya ve bölgesel aktörlerle geliştirdiği ilişkiler çerçevesinde değerlendirilirken, Tahran yönetiminin Batı merkezli uluslararası sisteme alternatif söylemini güçlendirme çabası olarak yorumlandı.

Mesajın önemli bölümlerinden biri de Hac ibadetinin siyasi boyutuna ayrıldı. Hamaney, Haccın yalnızca bireysel ibadet değil, aynı zamanda “müşriklerden ve zalim güçlerden uzaklaşma” anlamı taşıdığını belirtti. Devrim lideri, “Kahrolsun Amerika” ve “Kahrolsun İsrail” sloganlarının artık yalnızca İran halkına ait olmadığını, tüm İslam dünyasında yaygınlaşan ortak bir siyasi söyleme dönüştüğünü iddia etti. Bu ifadeler, İran’ın yıllardır sürdürdüğü “İslam ümmetinin siyasi birliği” söyleminin yeni bir versiyonu olarak değerlendirildi.

Hamaney ayrıca genç Müslümanlara özel mesaj vererek, geleceğin “direniş ekseni” tarafından şekillendirileceğini savundu. Özellikle Filistin, Mescid-i Aksa ve İslam dünyasının birliği konularında gençlerin daha aktif rol alması gerektiğini ifade eden İslam Devrimi Lideri, Müslüman toplumların Batı karşısında ortak bilinç geliştirmesi çağrısında bulundu. Mesajın sonunda ise Filistin’in özgürlüğü, İsrail’in yenilgisi ve İslam dünyasının birleşmesi için dua edildi.

