Uydu görüntüleri Gazze'deki yıkımı gözler önüne serdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde düzenlediği saldırılarda, mahallelerin neredeyse tamamen yerle bir edildiği, binlerce konut, okul ve altyapı tesisinin kullanılamaz hale geldiği yeni hava ve uydu görüntüleriyle ortaya konuldu. Uluslararası insancıl hukuk uzmanları, bu düzeyde bir yıkımın ciddi ve yasa dışı ihlaller kapsamında değerlendirilebileceğini belirtiyor.

İran resmi ajansı Mehr’in, Filistin merkezli El-Kudüs ağına dayandırdığı habere göre, Google Earth Pro programı aracılığıyla elde edilen yeni hava görüntüleri, işgalci İsrail askerlerinin Refah ve Han Yunus şehirlerindeki yerleşim mahallelerinde bıraktığı büyük çaplı yıkımın boyutunu gösteriyor. Bu görüntüler, İsrail ordusunun askeri operasyonlarının ve yoğun bombardımanının halen devam ettiği bir sırada ortaya çıktı.

Görüntülerin, neredeyse tüm sivil altyapının -evler, okullar ve hizmet tesisleri dahil- tamamen yok edildiği geniş alanları gösterdiği belirtiliyor. Uzmanlara göre, bu yıkım örüntüsü, Siyonist rejimin “kavrulmuş toprak” politikasının giderek sistematik bir hal aldığını ve belirli noktalarla sınırlı kalmayıp bütün mahalleleri ve hatta kentleri hedef aldığını gösteriyor. Özellikle Refah kentinin bu politikadan en ağır şekilde etkilenen bölgelerin başında geldiği vurgulanıyor.

Uluslararası insancıl hukuk uzmanları, bu seviyedeki yaygın tahribatın, uluslararası hukukun ciddi ve yasa dışı ihlalleri kapsamında değerlendirilebileceği görüşünü dile getiriyor. Uzmanlar ayrıca, bu yıkım modelinin farklı bölgelerde de tekrarlanmasının, Gazze Şeridi’ndeki kentsel çevre ve toplumsal yapının tamamen tahrip edilmesinde “kasıtlılık” hipotezini güçlendirdiğini belirtiyor.

Hava görüntülerinin, Gazze’ye yönelik saldırıların boyutu ve niteliğine dair doğrudan görsel kanıt sunması açısından özel bir belgeleme önemine sahip olduğu ifade ediliyor. Bu belgeler, uluslararası toplumun bağımsız ve şeffaf soruşturmalar yürütülmesi, saldırganların yargılanması ve sivillerin haklarının korunması yönündeki çağrılarını sürdürdüğü bir dönemde ortaya çıkıyor. Ancak aynı haberde, bu tür çağrıların Siyonist rejimin muhalefetiyle karşılaşmaya devam ettiği de aktarılıyor.

Geçmişte de benzer şekilde, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği operasyonlar sonrasında uydu görüntüleri, okulların, hastanelerin ve camilerin hedef alındığını gösteren kanıtlar sunmuş; ancak uluslararası toplumun bu ihlalleri durdurmaya yönelik girişimleri, özellikle ABD’nin veto yetkisini kullanması nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde sıklıkla engellenmişti.