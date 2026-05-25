Yapay Zeka’da Para Yağmuru: Yatırımlar 582 Milyar Dolara Sıçradı, Yarışı ABD ve Çin Sırtlıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Teknoloji dünyasının kalp atışlarını ölçen en önemli göstergelerden biri haline gelen yapay zeka yatırımları, geçen yılı adeta bir patlama ile geride bıraktı. Stanford Üniversitesi’nin hazırladığı kapsamlı rapora göre, küresel ölçekte yapay zeka odaklı yatırımlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 129,9 oranında artarak 581,7 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu rakam, başta internet balonu dönemi olmak üzere pek çok teknolojik sıçrama evresini geride bırakan yeni bir finansal eşik olarak görülüyor.

Raporda, toplam yatırım hacminin önemli bir kısmının ABD ve Çin merkezli projelere gittiği vurgulanıyor. Özellikle generatif yapay zeka, büyük dil modelleri, otonom sistemler ve yapay zeka destekli savunma uygulamaları, yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği başlıklar arasında öne çıkıyor. ABD’de Silikon Vadisi merkezli şirketlerin dev fonlarla yeni yapay zeka girişimlerine ortak olduğu, Çin’de ise devlet destekli fonların stratejik alanlara yoğunlaştığı belirtiliyor.

Finansman dalgasının yalnızca büyük teknoloji şirketlerini değil, erken aşama girişimleri de etkilediği ifade ediliyor. Stanford verilerine göre, milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan yapay zeka “unicorn”larının sayısı son bir yılda keskin bir artış gösterdi. Sağlık teknolojilerinden finansal hizmetlere, lojistikten medya sektörüne kadar pek çok alanda yapay zeka tabanlı çözümlere yönelik talebin, yatırım iştahını beslemeye devam ettiği kaydediliyor.

Öte yandan, rapor sadece parlak başlıklara odaklanmıyor. Yapay zeka yatırımlarındaki bu sert yükselişin, regülasyon ve etik tartışmalarını da hızlandırdığına dikkat çekiliyor. Özellikle kişisel verilerin kullanımı, telif hakları, iş gücü piyasasında otomasyon kaynaklı dönüşüm ve dezenformasyon gibi başlıklar, politika yapıcıların üzerinde en çok durduğu konular olarak öne çıkıyor.

Avrupa, Güney Kore, Japonya ve Hindistan gibi aktörler ise “yarışı tamamen kaçırmama” motivasyonuyla yeni fon paketleri açıklıyor. Ancak Stanford’un değerlendirmesine göre, kısa vadede ABD ve Çin’in belirgin üstünlüğünü kırmak kolay görünmüyor. Raporda, önümüzdeki birkaç yılın, küresel yapay zeka ekosisteminde güç dengelerinin daha da netleşeceği bir dönem olacağı yorumu yapılıyor.

Uzmanlar, 581,7 milyar dolarlık mevcut hacmin bir tavan değil, yeni bir başlangıç noktası olduğuna dikkat çekiyor. Hem kamu hem de özel sektör tarafında açıklanan yeni yatırım programları, yapay zekayı sadece bir teknoloji trendi olmaktan çıkarıp, küresel ekonomik rekabetin temel belirleyeni haline getiriyor.