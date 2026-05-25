Dijital Cephede İnfial: Hanzala Grubu, Yardım Filosuna Saldıran 69 İsrailli Komandoyu İfşa Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Siber savaşın sınırları, fiziksel dünyadaki çatışmalarla eş zamanlı olarak genişlemeye devam ediyor. Kendini “siber direniş grubu” olarak tanımlayan Hanzala, İsrail ordusunun deniz operasyonlarında görev alan elit personelini hedef alan büyük bir veri sızıntısına imza attı. Grubun yayımladığı belgelerde, Akdeniz’de Gazze’ye insani yardım taşıyan gemilere yönelik operasyonda yer alan 69 komandonun açık kimlikleri, ev adresleri, telefon numaraları ve hatta bazı aile detayları yer alıyor.

Hanzala grubu tarafından sosyal medya kanalları ve karanlık ağ (dark web) üzerinden servis edilen dosyalar, sadece birer kimlik listesinden ibaret değil. Grup, yayımladığı mesajda bu personeli “savaş suçlusu” olarak niteledi ve her bir isim için kripto para birimleri üzerinden ödeme yapılacağını öne sürdüğü bir “ödül listesi” paylaştı. Bu hamle, siber dünyadaki aktivizmin doğrudan kişisel hedef gösterme ve fiziki tehdit boyutuna ulaştığına dair ciddi endişeleri beraberinde getirdi.

Siber güvenlik uzmanları, bu çapta bir veriye ulaşılmasının basit bir sızıntıdan öte, derinlemesine bir istihbarat çalışması gerektirebileceğine dikkat çekiyor. Sızdırılan bilgilerin doğruluğu henüz bağımsız kaynaklarca tam olarak teyit edilememiş olsa da, verilerin sunuluş biçimi ve içerdiği detaylar, operasyonun hedef odaklı ve profesyonel bir hazırlık evresinden geçtiğini gösteriyor.

İsrail askeri makamları, personelin gizliliğini ihlal eden bu gelişme karşısında henüz resmi bir sessizliğini korurken, savunma kaynakları siber güvenlik protokollerinin en üst seviyeye çıkarıldığını bildiriyor. Özellikle yurt dışında görevde bulunan veya izinde olan askeri personelin kişisel güvenliği konusunda ek önlemlerin alındığı iddia ediliyor.

Analistler, Hanzala’nın bu eylemini, bölgedeki fiziksel çatışmaların dijital ayağını güçlendirme ve İsrail ordusu içerisinde bir “güvenlik zafiyeti” algısı yaratarak psikolojik baskı kurma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Dijital ortamda başlatılan bu “insan avı” çağrısı, uluslararası arenada siber suçlar ve devlet dışı aktörlerin siber alandaki yıkıcı gücü hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.