ABD’de Mutfak Yangını: Dört Kişilik Ailenin Market Faturası 20 Bin Dolar Barajını Aştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Amerikan rüyası, artan enflasyon ve market raflarındaki durdurulamaz fiyat artışlarıyla zorlu bir sınavdan geçiyor. ABD Nüfus Sayım Bürosu’nun hane halkı harcamaları üzerine yaptığı son araştırma, tüketicilerin artık sadece temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için bile servet harcamak zorunda kaldığını ortaya koydu. Özellikle California, New York ve Hawaii gibi yaşam maliyetinin yüksek olduğu eyaletlerde, dört kişilik bir ailenin yıllık mutfak masrafı 20 bin doları (yaklaşık 650 bin TL) aşmış durumda.

Rakamlar, sadece birer istatistik olmanın ötesinde, Amerikan toplumunun günlük alışkanlıklarının da kökten değiştiğine işaret ediyor. Uzmanlar, yıllık 20 bin dolarlık faturanın aylık ortalama 1.600 dolardan fazla bir market harcaması anlamına geldiğine dikkat çekiyor. Bu meblağ, ülkedeki birçok orta gelirli ailenin kira veya konut kredisi ödemeleriyle yarışır hale geldi.

Ekonomistler, bu artışın temel nedenleri arasında tedarik zincirindeki aksamaların tortuları, artan işçilik maliyetleri ve küresel gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları gösteriyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde, tüketici davranışlarındaki dramatik değişim yer alıyor. Birçok Amerikalı aile, artık markalı ürünler yerine marketlerin kendi üretimlerine yöneliyor veya indirim kuponlarını birer “hayatta kalma aracı” olarak kullanıyor.

Özellikle çocuklu aileler için durum daha kritik. Veriler, protein bazlı temel gıdaların yanı sıra taze meyve ve sebze fiyatlarındaki artışın, dar gelirli aileleri daha düşük besin değerine sahip ucuz gıdalara yönelttiğini gösteriyor. Sosyal yardım kuruluşları, market harcamalarındaki bu devasa artış nedeniyle gıda bankalarına olan başvuruların son bir yılın zirvesine ulaştığını belirtiyor.

Yaklaşan seçim süreci öncesinde “yaşam maliyeti” tartışmalarının merkezine oturan bu veriler, Washington’da da yankı buldu. Analistler, hane halkı bütçesindeki bu “mutfak yangınının” sandığa giden seçmenin en önemli önceliği olacağını ve ekonomi politikalarının bu gerçeklik üzerinden yeniden şekillenmesi gerektiğini vurguluyor.