Tuğgeneral Nakdi’den Bilanço Açıklaması: “282 Askeri Noktayı İmha Ettik”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gerilimin askeri ve diplomatik kanallarda en üst seviyeye tırmandığı bir dönemde, Tahran’dan sahadaki operasyonel başarı iddialarına yönelik yeni bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Komutan Danışmanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, gerçekleştirdikleri askeri faaliyetlerin etkinliği hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Nakdi, yaptığı değerlendirmede İran’ın caydırıcılık kapasitesinin ve operasyonel gücünün sahaya yansıdığını vurguladı. Belirlenen hedeflere yönelik nokta atışı operasyonların icra edildiğini belirten Tuğgeneral, “Şu ana kadar düşmana ait 282 askeri mevzi ve stratejik nokta tamamen imha edilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde karşı tarafta yüzlerce askeri personel etkisiz hale getirilmiştir,” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında imha edilen noktaların niteliğine dair ayrıntıya girmeyen Nakdi, bu hamlelerin bölgedeki güvenlik dengelerini İran lehine koruma amacı taşıdığını ifade etti. Devrim Muhafızları üst kademesinden gelen bu çıkış, özellikle bölgedeki yabancı askeri varlığına ve İsrail hattındaki hareketliliğe yönelik doğrudan bir mesaj olarak yorumlanıyor.

Askeri analistler, Nakdi’nin paylaştığı bu yüksek rakamlı bilançonun, Tahran’ın “aktif savunma” doktrini çerçevesinde psikolojik üstünlüğü ele alma çabası olabileceğine dikkat çekiyor. Öte yandan, söz konusu iddialara ilişkin karşı taraftan henüz bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

Tuğgeneral Nakdi, konuşmasının sonunda İran’ın savunma sanayindeki teknik ilerlemesine de atıfta bulunarak, “Düşman, karşı karşıya olduğu gücün gerçek boyutlarını sahada bizzat tecrübe ediyor,” diyerek kararlılık mesajı verdi. Bu açıklamaların, bölgedeki askeri hareketliliğin daha da yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi, önümüzdeki süreçte gerilimin seyrine dair soru işaretlerini artırıyor.