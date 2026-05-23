İsrail’in Kongre’deki “Dokunulmazlığı” Çöküyor mu? Washington’dan Gelen Alarm Sinyalleri

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in en köklü gazetelerinden Yedioth Ahronoth tarafından yayınlanan kapsamlı analiz, Washington’da kartların yeniden dağıtıldığını gözler önüne serdi. Uzun yıllar boyunca ABD siyasetinde değişmez bir kural olarak kabul edilen “İsrail’e tam destek” ilkesinin, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kanatlarda ciddi çatlaklar vermeye başladığı vurgulanıyor.

Analize göre, bu sadece siyasi bir görüş ayrılığı değil, taban tabana zıt bir yaklaşım değişikliği. Özellikle yeni nesil siyasetçilerin İsrail-Filistin meselesine bakışındaki değişimin, Kongre’deki oylamalara ve İsrail yanlısı lobilerin etkisine yansıdığı belirtiliyor. İsrail’in Washington’daki en büyük gücü olan “partiler üstü destek” kalkanının, artık eskisi kadar güçlü olmadığını savunan uzmanlar, bu durumun İsrail’in ABD ile olan askeri ve diplomatik ilişkilerinde gelecekte ciddi pürüzler yaratabileceği konusunda uyarıyor.

Söz konusu erozyonun temel nedenleri arasında, İsrail’in son dönemdeki iç siyasi gerilimlerinin ve bölgedeki askeri politikalarının, Amerikan kamuoyunda yarattığı kutuplaşma gösteriliyor. Artık İsrail’i savunmanın bir “siyasi zorunluluk” olmaktan çıktığı, aksine Washington’daki siyasi rekabetin yeni bir cephesi haline geldiği ifade ediliyor.

Bu tablo, İsrail diplomasisi için oldukça karanlık bir döneme işaret ediyor. Kongre koridorlarında artık “yüksek sesle eleştirilemez” bir müttefik imajının yerini, İsrail politikalarının sorgulandığı ve bazen bizzat Kongre kürsüsünden yerden yere vurulduğu bir atmosfere bırakması, Tel Aviv’deki stratejistleri de zor durumda bırakmış gibi görünüyor. Önümüzdeki seçim süreçlerinde, İsrail’e bakışın adayların kampanya söylemlerinde nasıl bir yer tutacağı ise şimdiden merak konusu.