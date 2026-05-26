Washington’un milyar dolarlık İHA gücü İran karşısında eriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya merkezli RT televizyonu, ABD ordusunun İran’a yönelik Amerikan-Siyonist saldırılarının başlamasından bu yana MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarında ağır kayıplar verdiğini duyurdu. Habere göre Washington yönetimi, İran hava savunma sistemlerinin hedef aldığı operasyonlarda yaklaşık 30 adet Reaper İHA’sını kaybetti. Bu rakamın, savaş öncesi ABD filosunun yaklaşık beşte birine denk geldiği belirtildi.

RT’nin analizinde, söz konusu kayıpların yalnızca askeri değil aynı zamanda ekonomik açıdan da ciddi sonuçlar doğurduğu ifade edildi. Her biri 30 milyon doların üzerinde maliyete sahip olduğu tahmin edilen MQ-9 Reaper’ların toplam kaybının yaklaşık 1 milyar dolara ulaştığı aktarıldı. ABD ordusunun keşif, hedef tespiti ve doğrudan saldırı operasyonlarında yoğun biçimde kullandığı bu sistemler, Washington’un son yirmi yılda Afganistan, Irak, Yemen ve Afrika’daki askeri operasyonlarının temel unsurlarından biri olmuştu.

Rapora göre kaybedilen İHA’ların büyük bölümü İran hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü ya da ağır hasar aldı. Askeri uzmanlar, İran’ın son yıllarda yerli hava savunma teknolojilerine yaptığı yatırımların, özellikle düşük irtifa ve orta irtifa tehditlerine karşı daha etkili bir savunma ağı oluşturduğunu belirtiyor. Tahran yönetimi uzun süredir Batı yaptırımları altında kendi savunma sanayisini geliştirmeye yönelirken, yerli radar ve füze sistemlerini “asimetrik caydırıcılık doktrininin” önemli parçası olarak tanımlıyor.

RT’nin aktardığına göre Pentagon Plan ve Programlardan Sorumlu Genelkurmay Başkan Yardımcısı General David Tibor, ABD’nin Reaper filosunun yaklaşık 135 araca düştüğünü açıkladı. Bu sayının, ABD Hava Kuvvetleri için belirlenen 189 adetlik asgari operasyonel seviyenin oldukça altında kaldığı ifade edildi. Analistler, bu durumun Washington’un uzun süreli hava operasyonları yürütme kapasitesi üzerinde baskı oluşturabileceğini değerlendiriyor.

Uzmanlara göre İran karşısında yaşanan İHA kayıpları, modern savaşlarda düşük maliyetli hava savunma sistemlerinin yüksek teknoloji ürünü platformlara karşı etkili olabileceğini yeniden gösterdi. Özellikle Ukrayna savaşı ve Kızıldeniz çevresindeki çatışmalarda da benzer örneklerin ortaya çıktığına dikkat çeken askeri çevreler, milyarlarca dolarlık Batı savunma teknolojilerinin her zaman sahada mutlak üstünlük sağlayamadığını vurguluyor.

Öte yandan ABD ve Batılı müttefiklerin son yıllarda insansız hava araçlarını yoğun biçimde kullanması, uluslararası hukuk ve egemenlik tartışmalarını da beraberinde getirmişti. İnsan hakları kuruluşları geçmişte Afganistan, Pakistan ve Yemen’de düzenlenen İHA saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini rapor etmiş, Washington’un “uzaktan savaş” stratejisi küresel ölçekte yoğun eleştirilere neden olmuştu.