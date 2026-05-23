Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı’ndan 25 geminin geçişi koordine edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, son 24 saat içinde 25 geminin Hürmüz Boğazı’ndan izin alarak ve kendilerinin koordinasyonu ile geçtiğini duyurdu. Açıklamada, ABD ordusunun bölgedeki “terörist saldırganlığına” rağmen boğazın akıllı kontrolünün güçlü şekilde devam ettiği belirtildi.

İran resmi haber ajansı Tesnim’in aktardığına göre, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, son bir gün içinde tankerler, konteyner gemileri ve diğer ticari gemilerden oluşan toplam 25 geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptığı bildirildi. Açıklamada, geçişlerin gerekli izinlerin alınmasının ardından Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin koordinasyonu ve güvenlik sağlamasıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’ndaki “saldırganlığının” yarattığı güvensizlik ortamına dikkat çekildi. Devrim Muhafızları’nın, bu koşullar altında dahi boğazın akıllı kontrolünü kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi. Bölge gözlemcilerine göre, bu açıklama Tahran yönetiminin, stratejik su yolunun güvenliğinde kilit rol oynadığını ve dış müdahalelere rağmen denetimi elinde tuttuğunu gösterme çabası olarak yorumlanıyor.

ABD’nin son dönemde Hürmüz Boğazı’ndaki askeri varlığını artırması, İran tarafından egemenlik ihlali ve bölgesel istikrarsızlığa yol açan bir “terör eylemi” olarak nitelendiriliyor. İranlı askeri yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, Körfez’in güvenliğinin dış güçlerin varlığına değil, bölge ülkelerinin işbirliğine dayanması gerektiğini savunmuştu.

