Muhsin Rızai’den ABD’ye Hürmüz Uyarısı: “Stratejik Sabrımızın Arkasında Devrimci Bir Öfke Var”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’ın en üst düzey karar alma mekanizmalarından biri olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi’nin üyesi Muhsin Rızai, bölgedeki askeri hareketliliğe ilişkin Washington yönetimine yönelik sert bir uyarıda bulundu. Rızai, İran’ın son dönemdeki temkinli duruşunun bir zayıflık işareti olmadığını, aksine bu “stratejik sabrın” derininde “devrimci bir öfke” biriktiğini vurguladı.

Özellikle Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi’ndeki güvenlik dengelerine değinen Rızai, ABD’nin bu bölgelerde atacağı herhangi bir yanlış askeri adımın geri dönülemez sonuçları olacağını belirtti. Rızai, “Eğer düşman bir hata yaparsa, İran’ın vereceği yanıt yalnızca kararlı değil, aynı zamanda acı verici ve askeri tarihte benzeri görülmemiş bir boyutta olacaktır,” ifadelerini kullandı.

Bölgesel güvenlik uzmanları, Rızai’nin bu açıklamalarını, ABD’nin enerji koridorlarındaki askeri varlığını artırma ihtimaline karşı bir “erken uyarı” olarak nitelendiriyor. Tahran’ın bu çıkışı, küresel petrol ticaretinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı üzerinde her türlü senaryoya hazırlıklı olduğu mesajını taşıyor.