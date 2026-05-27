BAE'nin Sudan'daki suçları ifşa oluyor: Paralı teröristleri kendi üslerinde eğitmişler

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Human Rights Watch tarafından yayımlanan yeni bir raporda, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) yüzlerce Kolombiyalı paralı askere kendi topraklarındaki askeri üslerde eğitim verdiği ve onları Sudan’daki savaşta savaşmak üzere gönderdiği iddia ediliyor. Örgütün “From Bogotá to El Fasher” (Bogota’dan El Faşir’e) başlıklı 83 sayfalık raporunda, Abu Dabi merkezli Global Security Services Group (GSSG) adlı şirketin 2024’ten bu yana yüzlerce Kolombiyalı özel askeri müteahhidi işe aldığı belirtiliyor. Söz konusu kişilerin, Sudan Silahlı Kuvvetleri’ne (SAF) karşı savaşan ve yaygın insan hakları ihlalleriyle anılan Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) saflarında çatışmalara katıldığı ifade ediliyor.

Rapora göre, paralı askerlerin eğitimi, BAE’nin başkenti Abu Dabi’nin yaklaşık 250 kilometre batısındaki Gıyati bölgesinde bulunan bir askeri üssün yanı sıra, başkentteki başka bir tesiste gerçekleştirildi. HRW’ın görüştüğü ismi verilmeyen bir Kolombiyalı paralı asker, Nyala kentindeki kamplarda RSF’ye bağlı militanlara eğitim verdiğini, bu militanların çoğunun “küçük çocuklar” olduğunu aktarıyor. Örgütün araştırması, paralı askerlerin yalnızca eğitim vermekle kalmayıp, doğrudan savaşın içinde yer aldığını da gösteriyor. HRW tarafından doğrulanan görüntülerde, yabancı savaşçıların Ekim 2025’te RSF’nin kontrolü ele geçirdiği Kuzey Darfur’un başkenti El Faşir’de örgütün yanında çatıştığı görülüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Sudan Soruşturma Heyeti, El Faşir’de yaşananları “soykırım belirtileri taşıyor” ifadeleriyle tanımlıyor. BM uzmanlarının Eylül 2025’te Güvenlik Konseyi’ne sunduğu bir raporda, Kolombiyalı paralı askerlerin Hartum, Omdurman, Darfur ve Kordofan bölgelerinde RSF’nin insansız hava aracı (İHA), topçu ve zırhlı araç operasyonlarında görev aldığı ve doğrudan saldırılara katıldığı belirtiliyor. RSF komutanı General Muhammed Hamdan Dagalo’nun (Hemedti) Şubat ayında yayınlanan bir video kaydında, Kolombiyalıların grubun İHA’ları kullanmasına yardım ettiğini kabul ettiği aktarılıyor.

HRW’ın Afrika Direktörü Mausi Segun tarafından yapılan değerlendirmede, “Kolombiyalı özel askeri müteahhitlerin işe alınması, BAE’nin Sudan’da defalarca vahşi zulümler işlemiş olan Hızlı Destek Kuvvetleri’ne askeri destek sağladığına dair büyüyen kanıtlar zincirine ekleniyor” ifadelerine yer veriliyor. Segun, hükümetlere BAE’ye RSF’ye silah, teçhizat, personel ve diğer askeri desteği durdurması yönünde kamuoyu önünde çağrı yapmaları gerektiğini söylüyor.

BAE Dışişleri Bakanlığı ise Associated Press’e (AP) gönderdiği bir e-postayla iddiaları reddetti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “BAE, topraklarının Sudan dahil hiçbir çatışmada yabancı savaşçıların işe alınması, eğitilmesi, finanse edilmesi veya transit geçişi için kullanılmasına izin vermemektedir” denildi. Açıklamada, devlet dışı silahlı gruplara destek sağlayan herhangi bir özel kişi veya kurumun bunu “devlet yetkisi olmadan, BAE yasalarını ihlal ederek yapacağı ve cezai soruşturmaya ve kovuşturmaya tabi olacağı” belirtildi. HRW, BAE yetkililerinin ve GSSG şirketinin konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermediğini aktarıyor.

Öte yandan, BBC tarafından aktarılan ve Conflict Insights Group tarafından yapılan bir araştırmada, Nisan 2025 ile Ocak 2026 arasında Sudan’daki Kolombiyalı savaşçılara ait 50’den fazla cep telefonunun sinyallerinin izlendiği belirtiliyor. Söz konusu dijital izlerin, savaşçıları BAE ile bağlantılı askeri lojistik merkezlerine ve nihayetinde RSF’nin kontrolündeki bölgelere kadar takip ettiği ifade ediliyor. Bu bulguların, Abu Dabi ile RSF arasındaki doğrudan bağlantıyı kanıtlayabilecek “ilk kesin kanıt” olarak değerlendirildiği aktarılıyor.