Kiev’e Şiddetli Füze ve İHA Saldırıları: Başkent Ağır Hasar Altında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ukrayna’nın başkenti Kiev, son saldırılarla beraber zor günler yaşıyor. Başkan Vitaliy Kliçko’nun yaptığı açıklamaya göre, füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen yoğun bombardıman, şehrin her köşesinde ağır tahribata yol açtı. Özellikle altyapı ve yerleşim alanları hedef alınırken, birden fazla bina büyük zarar gördü.

Saldırıların ardından kentte elektrik ve iletişim sistemlerinde önemli aksamalar yaşandı. Belediye ve itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kliçko, kriz anlarında soğukkanlılığın korunmasının önemine dikkat çekerek, halkı resmi açıklamaları ve yetkililerin yönlendirmelerini takip etmeye davet etti.

Ukrayna ordusu ise hava savunma sistemlerinin bazı füzeleri etkisiz hale getirmesine rağmen, saldırıların geniş kapsamlı olduğunu ve birçok noktada ciddi hasara neden olduğunu bildirdi. Yetkililer, saldırıların ardından sivillerin güvenliğine yönelik acil önlemler alınması için yoğun çaba harcıyor.

Yaşanan bu gelişmeler, Kiev’in ve çevresinin savaşın en kritik noktalarından biri olmaya devam ettiğini gösterirken, hem yerel yönetim hem de uluslararası gözlemciler durumun ciddiyetini vurguluyor. Bölgede yaşanan bu tahribatın ülke genelindeki güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri önümüzdeki günlerde daha net görülecek.