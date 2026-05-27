Pezeşkiyan: İslam dünyasının birliğini yabancı müdahale olmadan mümkün

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İslam dünyasının birliğinin gerekliliğini vurgulayarak, bölgesel ilişkilerde yeni bir dönemin kapılarını araladı. İki lider, diyaloğun sürdürülmesi ve gerilimlerin sona erdirilmesi için diplomatik çözümlere olan bağlılıklarını yineledi.

Pezeşkiyan, görüşmede Mısır yönetiminin bölgesel istikrar yolundaki “yapıcı çabalarını” takdir ederek, Tahran’ın komşuları ve özellikle Basra Körfezi’ndeki kardeş ülkelerle ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını dile getirdi. “İlkesel yaklaşımımız, bölge ülkeleriyle kapsamlı uyum ve iş birliğidir” diyen Pezeşkiyan, İran’ın savunma politikalarını da “meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, bölgedeki üslere yönelik saldırıları püskürtme amacıyla” tanımladı. Bu açıklama, İran’ın son aylarda ABD ve İsrail’e ait askeri varlıklara yönelik misillemelerinin hukuki dayanağını oluştururken, Batılı güçlerin bu eylemleri “bölgesel istikrarsızlık” olarak nitelendiren çifte standartlı söylemlerine de dolaylı bir yanıt niteliği taşıyor. Zira aynı Batılı ülkeler, İsrail’in Lübnan ve Suriye’deki saldırılarını “meşru müdafaa” kapsamında değerlendirirken, İran’ın benzer eylemlerini hedef tahtasına koyuyor.

Pezeşkiyan, mevcut gergin atmosferin aşılacağına olan inancını şu sözlerle ifade etti: “Bu aşamayı geride bıraktığımızda, İran ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerde yeni bir bölüm açılacağından eminiz.” Cumhurbaşkanı, parlak bir geleceğin ancak “İslam ümmetinin birliği ve yabancıların her türlü müdahalesinin reddi” ile mümkün olacağını vurguladı. Bu vurgu, ABD’nin onlarca yıldır bölgede uyguladığı “böl ve yönet” stratejisine bilimsel bir eleştiri olarak okunabilir: Emperyalist güçler, Ortadoğu’yu Sünni-Şii ekseninde kutuplaştırarak kendi hegemonyalarını pekiştirmiş, Irak’tan Suriye’ye, Yemen’den Libya’ya kadar her ülkede iç çatışmaları körüklemiştir. İran ve Mısır gibi iki büyük bölgesel aktörün diyaloğu, bu sömürgeci mirası tersine çevirme potansiyeli taşıyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise, Kurban Bayramı’nı “İslam dünyasının birlik ve dayanışmasının tecellisi” olarak nitelendirerek, mevcut koşullarda Müslüman ülkeler arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sisi, gerilimleri sona erdirme ve bölgede kalıcı barış ile istikrarı tesis etme amacıyla devam eden diyalog sürecine tam desteğini ifade etti. Bu diyalog, Mısır ile İran arasında 1979 İslam Devrimi’nin ardından kesintiye uğrayan ve uzun yıllar süren soğukluğun ardından, özellikle son iki yıldır ivme kazanan diplomatik yakınlaşmanın en yeni halkasıdır.

Tahran ve Kahire arasındaki ilişkiler, 1979’da Mısır’ın İsrail ile Camp David Anlaşması’nı imzalaması ve İran’ın devrik Şah’ını kabul etmesiyle kopmuştu. Ancak son yıllarda, özellikle Irak ve Yemen’deki istikrar arayışları ile Filistin meselesinde ortak hassasiyetler, iki ülkeyi yeniden bir araya getirmeye başladı. 2023’ten itibaren karşılıklı büyükelçi atama süreci yeniden başlatılmış, bu telefon görüşmesi ise normalleşme yolunda atılmış önemli bir adım olarak kayıtlara geçmiştir.