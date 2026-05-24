Müzakerelerde önemli gelişme: Tarihi karar alınıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran, Pakistan’ın arabuluculuğunda ABD ile yürütülen görüşmelerde, diyalog sürecinin savaş tehdidini ortadan kaldırmaması ve İran halkının haklarını teslim etmemesi halinde herhangi bir anlaşmaya varılmayacağını vurguladı. Yetkililer, silahlı kuvvetlerin anlaşma sağlanamaması veya müzakerelerin başarısız olması senaryolarına karşı tam hazır olduğunu belirtirken, taraflar arasında önemli görüş ayrılıklarının devam ettiği aktarıldı.

İran resmi ajansı Tesnim’in haberine göre, ülkenin Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, 7 Nisan 2025’te (Fars takvimine göre 19 Ferverdin 1405) yaptığı açıklamada, Pakistan’ın arabuluculuğu ve ABD’nin İran’ın 10 maddelik şartlarını müzakere zemini olarak kabul etmesi nedeniyle iki haftalık bir ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Dönemin Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de konuyu sosyal medya üzerinden duyurarak, ateşkesin iki temel dayanağı olduğunu belirtti: Pakistan’ın arabuluculuğu ve ABD’nin İran’ın şartlarını kabul etmesi.

İslamabad görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Arakçi’nin paylaşımını yeniden yayınlaması ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in de ateşkesin tüm cephelerde (Lübnan dahil) savaşı sona erdireceğini duyurmasına rağmen, Amerikan tarafının taahhütlerine aykırı davrandığı öne sürüldü. Ateşkesin ilan edildiği ilk saatten itibaren, “Amerika’nın bölgedeki kuduz köpeği” olarak tanımlanan İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına devam ettiği belirtildi.

9 Nisan’da (22 Ferverdin) Tahran heyeti İslamabad’a gitti. Heyete Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf liderlik ederken, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Dış Politika Yardımcısı Ali Bakiri’nin heyette yer aldığı aktarıldı. Amerikan tarafını ise Başkan Yardımcısı Vance’in yönettiği, Witkoff ve Kushner’in eşlik ettiği belirtildi.

İran heyetinin Pakistanlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde Lübnan’da ateşkesin gerekliliğini vurguladığı, ancak ABD’li yetkililerin Lübnan için ateşkes konusunda herhangi bir söz vermediklerini söyledikleri kaydedildi. Yaklaşık 25 saat süren müzakerelerde, İran’ın bloke edilmiş varlıklarının serbest bırakılması konusunda somut bir mekanizma oluşturulamazken, Hürmüz Boğazı konusunda ABD’nin taleplerinin çıkmaza yol açtığı ve nükleer konuda ABD’nin artan taleplerinin görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olduğu ifade edildi.

Lübnan ateşkesi: İran’dan saatler kala gelen açıklama

Görüşmelerin başarısız olmasının ardından İran, Lübnan’da ateşkes sağlanana kadar müzakerelere katılmayacağını açıkladı. 15 Nisan’da (26 Ferverdin) Pakistan Ordu Komutanı General Asım Munir’in Tahran’ı ziyaret ettiği ve İran’ın kendisine, Lübnan’da ateşkes sağlanmazsa silahlı kuvvetlerin İsrail’e füze saldırısı düzenlemeye hazır olduğunu bildirdiği aktarıldı.

General Munir’in durumu ABD Başkan Yardımcısı Vance’e ilettiği ve saatler süren tartışmaların ardından ABD ve Siyonist rejimin, İran’ın İsrail’i cezalandırma konusundaki kesin kararlılığını görmesi üzerine 16 Nisan’da (27 Ferverdin) Lübnan’da ateşkes ilan edildi. Haberde, bir askeri kaynağın Tesnim’e yaptığı açıklamaya atıfla, İran’ın füzelerini 16 Nisan akşamı saat 20.00’de İsrail’e fırlatmaya hazır olduğu, ancak Trump’ın saat 19.00’da ateşkesi duyurduğu belirtildi.

Hürmüz’de “Özgürlük Projesi” başarısızlığı

Lübnan’daki ateşkese rağmen ABD’nin deniz ablukasını sürdürdüğü ve savaşı sona erdirme konusunu nükleer müzakerelere bağlamaya çalıştığı, buna karşılık İran’ın bu iki konunun tamamen ayrı olduğunu vurguladığı ifade edildi. Bu süreçte Trump’ın sürekli olarak Hürmüz Boğazı’nı askeri yollarla açmakla tehdit ettiği, ancak 4 Mayıs 2025’te (14 Ordibeheşt 1405) “Özgürlük Projesi” adı altında başlattığı operasyonun, İran silahlı kuvvetlerinin sert yanıtı karşısında bir-iki gün içinde başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

İran’ın 14 maddelik metinleri ve güncel durum

Haberde, Pakistanlı arabulucu aracılığıyla ABD’den İran’a birçok metin iletildiği, ancak Tahran yönetiminin her seferinde kendi metnini önerdiği ve çoğunlukla 14 maddelik çerçeveyi teslim ettiği aktarıldı. Trump’ın her seferinde İran’ın metninden memnun olmadığını ve savaşmak istediğini söylediği, ancak askeri seçeneğin kapalı kapıya çarptığını görünce yeniden mesaj gönderdiği ifade edildi.

İran’ın metinlerinde üzerinde durduğu başlıklar şöyle sıralandı:

Savaşın sona erdirilmesi ile nükleer konunun ayrıştırılması

Savaşın tüm cephelerde (Lübnan dahil) sona ermesi

Bloke edilen İran varlıklarının ilk adımda serbest bırakılması ve şeffaf, garantili bir mekanizma oluşturulması

ABD muharip güçlerinin İran çevresinden çekilmesi

Hürmüz Boğazı’nda yeni bir hukuki rejim uygulanması (savaş öncesi duruma dönüşün reddi)

Deniz ablukasının sona erdirilmesi

Tazminat ve savaş hasarları (ABD’nin “Yeniden İnşa ve Kalkınma Fonu” kurmayı kabul ettiği ancak miktar ve mekanizmanın henüz netleşmediği belirtildi)

Tüm yaptırımların kaldırılması (BM, birincil ve ikincil yaptırımlar dahil)

Müzakere sürecinde petrol yaptırımlarının askıya alınması (ABD’nin kabul ettiği bildirildi)

Olası bir anlaşmanın BM Güvenlik Konseyi’nin bağlayıcı bir kararıyla garanti altına alınması (geri dönüş mekanizmasının tekrarlanmaması için)

Haberde, Pakistanlı arabulucunun Tahran’daki varlığıyla mesaj trafiğinin ve pozisyonların iletilmeye devam ettiği belirtildi. Görüşmelerde, savaşın sona ermesi ile sonraki müzakerelerin ayrıştırılması, İran varlıklarının serbest bırakılması, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın bitirilmesi, olası bir anlaşmanın garanti mekanizması, müzakere sürecinde petrol yaptırımlarının askıya alınması, deniz ablukasının kaldırılması ve ABD’nin muharip güçlerini çekme taahhüdü konularında bazı ilerlemeler kaydedildiği, ancak önemli görüş ayrılıklarının sürdüğü ifade edildi.