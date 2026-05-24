İran: 14 maddelik mutabakat muhtırasının son aşamasındayız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistanlı heyetle Tahran’da yapılan görüşmelerde, İran ile ABD arasındaki dolaylı diyalogda 14 maddelik bir mutabakat muhtırasının (MoU) son aşamasına gelindiğini duyurdu. Bekayi, önceliklerinin “dayatma savaşını” sona erdirmek olduğunu ve Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliğin ABD ile değil, İran ve Umman arasında tanımlanacağını belirtti.

İran resmi ajansı Tesnim’in aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan heyetinin Tahran ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Pakistan’ın ana arabulucu olarak önemli bir rol oynadığını ve bu ziyaretin amacının İran ile ABD arasında mesaj alışverişini sürdürmek olduğunu söyledi.

Bekayi, odak noktalarının bu aşamada “dayatma savaşına” son vermek olduğunu vurguladı. İran’ın gidip gelen 14 maddelik bir öneri üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten sözcü, son birkaç gün içinde bazı noktaların tartışıldığını ve halen değerlendirilmekte olan önerilerin sunulduğunu ifade etti.

“Tutarsızlıkları deneyimledik: Anlaşmaya hem çok yakınız hem de çok uzağız”

Bekayi, ABD ile anlaşma ihtimaline ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Belki anlaşmaya hem çok yakın hem de çok uzak olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir yandan Amerikalı tarafın tutarsız konuşmalarını deneyimledik ve bakış açılarını değiştirdiler. Çelişkili pozisyonlarını defalarca dile getirdiler. Bu yaklaşımın değişmeyeceğinden tamamen emin olamayız.” Sözcü, diğer yandan görüşmelerde iki taraf arasında bakış açılarının birbirine yaklaşma yönünde bir eğilim olduğunu da sözlerine ekledi.

Mutabakat muhtırası 30 ila 60 günlük bir süreci öngörüyor

Sözcü, ilk olarak 14 maddelik bir mutabakat muhtırası üzerinde anlaşmayı hedeflediklerini belirterek, bu muhtıranın dayatma savaşını sona erdirmek için gerekli temel konuları ve İran için hayati öneme sahip maddeleri içerdiğini söyledi. Muhtırada, 30 ila 60 günlük bir süre içinde konuların ayrıntılarının görüşüleceği ve nihayetinde bir anlaşmaya varılacağı belirtiliyor.

Bekayi, “Bu mutabakat muhtırasını sonuçlandırma aşamasındayız. Bu aşamada tartışılan konular savaşı sona erdirmeye odaklanmıştır. ABD’nin deniz saldırılarının sona erdirilmesi ve İran’ın bloke edilmiş varlıklarının serbest bırakılması gibi konular bu muhtırada ele alınmaktadır” dedi. Bu ifadeler, Siyonist rejimin bölgedeki deniz haydutluğunun ABD tarafından desteklendiği yönündeki İran tezini de dolaylı olarak teyit ediyor. Uzmanlara göre, Amerika’nın bölgedeki askeri varlığı her zaman İsrail’in güvenlik endişelerini önceleyen bir çerçevede şekillendiğinden, Tahran’ın bu maddede ısrarcı olması, emperyalist güçlerin bölgedeki çifte standardını ifşa etme amacı taşıyor.

Hürmüz Boğazı: “ABD ile ilgisi yok”

Bekayi, Hürmüz Boğazı’na ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: “Hürmüz Boğazı’nın ABD ile ilgisi yoktur. Kıyıdaş ülkeler olarak İran ve Umman arasında bir mekanizma tanımlanmalıdır.” Boğazın uluslararası toplum için öneminin farkında olduklarını belirten sözcü, güvensizliğin ABD ve Siyonist rejimin saldırgan eylemlerinden kaynaklandığını söyledi.

Sözcü, İran ve Umman’ın gemilerin güvenli geçişi için bir mekanizma oluşturmaya yönelik sorumlu girişiminin uluslararası toplumun çıkarına olduğunu belirtti. “Yaptığımız şey, İran ve Umman’ın ulusal çıkarlarını korumaya ve güvenli deniz trafiğini sağlamaya yöneliktir. Bu bakış açısıyla, serbest ticaret ve deniz güvenliğine önem veren tüm ülkelerin bu durumu anlamasını bekliyoruz” dedi. Bekayi, Hürmüz konusunun 14 maddelik muhtırada ele alınacağını ancak asıl önemli konunun ABD’nin “deniz haydutluğuna” son vermek olduğunu vurguladı.

Nükleer konu “bahane”, öncelik savaşı sonlandırmak

Nükleer meseleye ilişkin soruyu yanıtlayan Bekayi, bu aşamada ayrıntılara girmeyeceklerini söyledi. “Nükleer meselenin İran milletine karşı iki saldırgan savaş için bahane olduğunu biliyoruz. Nükleer müzakereler yürütürken yasa dışı saldırılara maruz kaldık. Bu nedenle, önceliği tüm cephelerde (Lübnan dahil) savaşı sona erdirmenin aciliyetine vermek akıllıca bir karardı” ifadelerini kullandı. Sözcü, sonraki 30-60 günlük süreçte nükleer konunun ayrıca ele alınabileceğini ancak şu anda tüm odağın savaşı bitirmek olduğunu söyledi.

Yaptırımlar ve tehdit dili: “Kimse tehditle konuşmamalı”

Yaptırımların kaldırılması talebinin her görüşmede İran’ın sabit bir talebi olduğunu belirten Bekayi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılmasının da muhtıranın başında ele alınacak konulardan biri olduğunu söyledi. Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine ilişkin basın iddialarını değerlendiren sözcü, “Bizimle tehditle konuşmamalılar. Hiç kimse hiçbir taraftan tehdit içeren bir mesaj getirmeye kalkışmamalıdır” dedi.

Pakistan ve Katar’ın arabuluculuk rolleri

Bekayi, Pakistanlı dostlarının bu birkaç haftadaki çabalarından övgüyle bahsederek, sürecin zaman alıcı olduğunu hatırlattı. “19 Şubat’tan bu yana ABD tarafından topyekün bir savaşla karşı karşıya olduğumuzu unutmamalıyız. ABD’nin İran milletine düşmanlık geçmişi on yıllar öncesine dayanıyor” dedi. Sözcü, Katar heyetinin Tahran ziyaretine ilişkin de Katar’ın da yardım çabalarını takdir ettiklerini, ancak resmi arabulucunun Pakistan olduğunu söyledi.

BM toplantısında İran’ın vetosu: “Dengesiz metne izin vermedik”

Bekayi ayrıca, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) gözden geçirme konferansında İran’ın engelleme yaptığı yönündeki spekülasyonları yanıtladı. “İran, ulusal çıkarlarına aykırı bir maddenin eklenmesini güçlü bir şekilde engelledi. Metin bizim açımızdan dengeli değildi. ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kınamak yerine, İran’ı muhatap aldılar. Böyle bir madde içeren bir metnin kabul edilmesine izin vermemiz doğal olarak mümkün değildi” diye konuştu.