Abdel Bari Atvan: Trump, İran’ın Tüm Haklarını Kabul Etmek Zorunda Kalacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Arap dünyasının önde gelen siyasi yorumcularından Abdel Bari Atvan, son uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Atvan, ABD Başkanı Donald Trump’ın hem iç politikada hem de küresel ölçekte kritik süreçlerle karşı karşıya olduğunu belirterek mevcut şartlarda zamanın Washington yönetimi lehine işlemediğini ifade etti.

İran’a yönelik olası yeni bir askeri saldırının son derece tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan Atvan, böyle bir senaryonun bölgede üçüncü büyük çaplı çatışmayı tetikleyebileceğini söyledi. Bu olası karşılaşmanın önceki savaşlardan farklı olacağını vurgulayan Atvan, yeni taktikler ve gelişmiş askeri teknolojilerin kullanılacağı bir savaşın ağır ve eşi benzeri görülmemiş sonuçlara yol açacağını kaydetti.

Abdel Bari Atvan ayrıca, saldırı ve baskı politikalarının sürmesi halinde ABD’nin bir yıldan kısa süre içinde çok sert bir karşılıkla karşılaşacağını dile getirdi. Washington’un önündeki tek gerçekçi seçeneğin İran’ın tüm meşru haklarını kabul etmek olduğunu belirten Atvan, acil olarak saldırıların durdurulması, askeri güçlerin geri çekilmesi ve bölgedeki savaşların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.