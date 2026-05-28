Güney Çin Denizi’nde Tehlikeli Yakınlaşma: Pekin’den Hollanda Savaş Gemisine Elektronik Müdahale

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güney Çin Denizi’ndeki egemenlik tartışmaları, bu kez Pekin ile Lahey hattında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) unsurlarının, Spratly Adaları çevresinde seyreden Hollanda Kraliyet Donanmasına ait De Ruyter fırkateynine yönelik “elektronik baskılama” yöntemlerini kullandığı bildirildi. Bölgedeki askeri kaynaklar, Hollanda gemisinin radar ve iletişim sistemlerinde kısa süreli aksamalar yaşandığını aktarıyor.

Pekin’den konuya ilişkin yapılan ilk değerlendirmelerde, yabancı askeri unsurların Çin’in karasuyu olarak ilan ettiği bölgelere girmesinin “açık bir provokasyon” olduğu savunuldu. Çin Savunma Bakanlığı’na yakın isimler, egemenlik haklarının korunması adına gerekli uyarıların ve teknik müdahalelerin uluslararası hukuk çerçevesinde icra edildiğini öne sürüyor. Hollanda tarafı ise geminin “seyrüsefer serbestisi” kapsamında uluslararası sularda bulunduğunu ve rotasının yasal olduğunu vurgulayarak müdahaleye tepki gösterdi.

Dünyanın en kritik su yollarından biri olan ve yıllık trilyonlarca dolarlık ticaretin geçtiği bölge, uzun süredir ABD ve müttefiklerinin “serbest geçiş” operasyonları ile Çin’in “stratejik tahkimatı” arasında sıkışmış durumda. Spratly Adaları çevresinde daha önce de ABD, İngiltere ve Avustralya gemileri benzer engellemelerle karşılaşmış olsa da, Hollanda donanmasına yönelik bu çapta bir elektronik müdahale, Pekin’in Avrupa merkezli askeri varlığa karşı da toleransının azaldığını gösteriyor.

Askeri uzmanlar, “elektronik müdahale” yönteminin fiziksel bir çatışma riskini düşük tutsa da gemilerin operasyonel kabiliyetini doğrudan hedef alması bakımından “gri bölge” savaş taktiklerinin bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Bu tür bir hamlenin, bölgede devriye gezen NATO müttefiklerine yönelik doğrudan bir uyarı niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

Gelişme, Batı dünyasının Çin’e yönelik ekonomik ve siyasi stratejilerini yeniden gözden geçirdiği bir dönemde gerçekleşti. Özellikle Avrupa ülkelerinin Hint-Pasifik bölgesindeki varlıklarını artırma çabası, Pekin tarafından “bölgesel istikrara yönelik bir dış müdahale” olarak nitelendiriliyor. Hollanda gemisine yapılan bu müdahale, Güney Çin Denizi’ndeki güç mücadelesinin önümüzdeki dönemde sadece bölgesel aktörlerle sınırlı kalmayacağını, küresel bir askeri restleşmeye dönüşebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Şu ana kadar her iki taraftan da gerilimi daha fazla tırmandıracak askeri bir adım gelmemiş olsa da, Spratly Adaları çevresindeki radar hareketliliğinin ve uçuş trafiğinin en üst seviyede olduğu bildiriliyor. Diplomatik kanallarda ise Hollanda’nın konuyu AB ve NATO platformlarına taşıyıp taşımayacağı merak konusu.