Atina’dan Hava Savunmasında Yeni Hamle: İsrail Heyeti Başkentte

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yunanistan, son dönemde hız verdiği savunma modernizasyonu kapsamında İsrail ile askeri işbirliğini yeni bir aşamaya taşıyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre Atina yönetimi, yalnızca ana karadaki stratejik noktaları değil, Ege’deki adaları da kapsayacak şekilde füze ve hava savunma altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda İsrail yapımı sistemlerin devreye alınması için teknik ve siyasi temasların yoğunlaştığı belirtiliyor.

Günün dikkat çeken gelişmelerinden biri, İsrail’den bir savunma heyetinin Demir Kubbe sistemiyle ilgili görüşmeler için Atina’ya gelmesi oldu. Heyetin ziyaretinin, kısa menzilli tehditlere karşı hava savunma kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerin bir parçası olduğu kaydedildi. Yunan kaynakları, özellikle kritik askeri tesisler, limanlar ve adalardaki altyapının yeni savunma şemsiyesi altına alınmasının planlandığını aktarıyor.

Atina’daki bu yeni savunma adımı, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde görece sakin seyreden dengeleri yeniden hassas bir noktaya taşıdı. Yunan basını, Ankara’dan gelen açıklamaların başkentte dikkatle takip edildiğini ve Savunma Bakanı Yaşar Güler’in son değerlendirmelerinin siyasi ve askeri çevrelerde yeni bir tartışma başlattığını yazdı. Özellikle Ege adalarının silahlandırılması ve bölgesel savunma dengesi konularında iki ülke arasında süregelen görüş ayrılıklarının, bu yeni girişimle birlikte daha görünür hale geldiği yorumları yapılıyor.

Yunanistan’ın İsrail ile geliştirdiği savunma işbirliği, yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, Doğu Akdeniz’deki daha geniş güvenlik denkleminde de dikkat çekiyor. Atina, son yıllarda savunma ağını Fransa, ABD ve İsrail gibi ülkelerle yaptığı anlaşmalar üzerinden genişletirken, bu stratejiyi bölgesel caydırıcılığın temel unsurlarından biri olarak görüyor. İsrail sistemlerine yönelişin, özellikle düşük irtifa tehditleri, roket saldırıları ve insansız hava araçlarına karşı koruma sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre Demir Kubbe benzeri sistemlerin Yunan savunma yapısına entegrasyonu, teknik açıdan olduğu kadar siyasi açıdan da önemli sonuçlar doğurabilir. Bu tür sistemlerin özellikle adalarda konuşlandırılması, Ege’deki askeri statü tartışmalarını yeniden uluslararası gündeme taşıyabilir. Ayrıca Atina’nın bu adımı, bölgedeki savunma mimarisinin giderek daha fazla dış ortaklıklar üzerinden şekillendiğini gösteriyor.

İsrail heyetinin Atina temaslarının ardından hangi somut kararların alınacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak başkentteki görüşmeler, Yunanistan’ın hava savunması alanında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığını ortaya koyuyor. Bu süreç, sadece Yunanistan’ın askeri kapasitesini değil, Ankara-Atina hattındaki kırılgan dengeyi de doğrudan etkileyecek gelişmeler arasında görülüyor.