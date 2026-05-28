Langley’de “Altın” Depremi: Eski Üst Düzey CIA Yetkilisi David Rush’a Tarihi Yolsuzluk Suçlaması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı, istihbarat dünyasında taşları yerinden oynatacak dev bir operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Hazırlanan iddianameye göre, CIA’da yıllarca kritik görevlerde bulunan ve geniş yetkilerle donatılan David Rush’ın, kurumun gizli operasyon fonlarını ve devlet envanterinde bulunan değerli varlıkları sistematik bir şekilde kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

Soruşturmanın odağındaki en çarpıcı detay ise çalınan varlıkların niteliği oldu. Rush’ın, gizli görevlerde veya diplomatik kanallarda kullanılmak üzere saklanan 300’ü aşkın külçe altını parça parça sistem dışına çıkardığı iddia ediliyor. Bunun yanı sıra, ele geçirilen envanterde dünya çapında markalara ait onlarca lüks saat ve kaynağı açıklanamayan milyonlarca dolarlık nakit para da yer alıyor. Savcılık, Rush’ın bu serveti gizlemek için karmaşık bir paravan şirketler ağı kurduğunu ve parayı denizaşırı hesaplarda aklamaya çalıştığını öne sürüyor.

Skandalın patlak vermesi, kurum içindeki denetim mekanizmalarının güvenilirliğini de tartışmaya açtı. “Nasıl oldu da bu kadar büyük bir miktar, yıllarca fark edilmeden buharlaştı?” sorusu Washington koridorlarında yüksek sesle sorulmaya başlandı. CIA yönetimi, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, iç denetim süreçlerinin tamamen gözden geçirileceğini ve soruşturma makamlarıyla tam iş birliği içinde olduklarını belirtti.

David Rush’ın özellikle Orta Doğu ve Avrupa masalarında görev yaptığı dönemlerdeki finansal hareketlilikleri mercek altına alınmış durumda. Federal savcılar, bu hırsızlığın sadece kişisel bir zenginleşme çabası mı olduğu, yoksa daha derin bir güvenlik açığına mı işaret ettiği üzerinde duruyor. Rush’ın mahkemeye çıkarılması beklenirken, avukatları suçlamalara ilişkin henüz detaylı bir savunma yapmadı.

Bu olay, ABD istihbarat tarihindeki en büyük finansal ihanetlerden biri olarak şimdiden kayıtlara geçmiş durumda. Uzmanlar, davanın ilerleyen safhalarında CIA’nın gizli finansal operasyonlarına dair yeni sızıntıların yaşanabileceği konusunda uyarıyor. David Rush suçlu bulunması halinde, federal hapishanede onlarca yıl hapis cezası ve ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.