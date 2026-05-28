Tahran’dan Hürmüz Mesajı: “Asıl Garanti Masadaki İmzalar Değil, Sahadaki Güçtür”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’da dış politika ve güvenlik çevrelerinde etkili isimlerden Ali Ekber Velayeti’nin ABD ile sürdürülen müzakerelere ilişkin sözleri, Tahran’ın diplomasi anlayışına dair önemli bir mesaj olarak yorumlandı. Velayeti, taraflar arasında imzalanan kağıtların tek başına yeterli olmadığını belirterek, herhangi bir anlaşmanın gerçek anlamda uygulanabilir olmasının sahadaki güç dengesiyle mümkün olduğunu söyledi. Deneyimli diplomatın özellikle Hürmüz Boğazı’nı “tek somut garantör” olarak işaret etmesi dikkat çekti.

Velayeti’nin açıklamaları, İran’da Batı ile yürütülen temaslara dair süregelen güvensizliğin yeni bir yansıması olarak görülüyor. Tahran’da uzun süredir hâkim olan yaklaşım, geçmiş anlaşmalarda yaşanan ihlaller ve tek taraflı geri çekilmeler nedeniyle yalnızca diplomatik metinlere dayanmanın yeterli olmadığı yönünde. Bu nedenle Velayeti’nin çıkışı, yalnızca mevcut müzakerelere ilişkin bir yorum değil, aynı zamanda İran’ın stratejik caydırıcılık anlayışının da açık ifadesi olarak değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. İran’ın bu hattaki coğrafi ve askeri etkisi, Tahran’ın uluslararası pazarlık gücünün temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Velayeti’nin mesajı da bu bağlamda, İran’ın müzakere masasındaki elinin yalnızca diplomatik belgelerle değil, aynı zamanda bölgesel gerçekliklerle desteklendiğini vurguluyor.

Uzmanlara göre bu açıklama, Washington’a verilen doğrudan bir uyarı niteliği taşıyor. İran, olası bir anlaşmada yükümlülüklerin kâğıt üzerinde kalmasını istemediğini, karşı tarafın taahhütlerini uygulamaya zorlayacak fiili araçlara sahip olduğunu göstermek istiyor. Özellikle Körfez’de son dönemde yeniden yükselen askeri hareketlilik ve enerji güvenliği tartışmaları dikkate alındığında, Hürmüz vurgusunun sadece sembolik değil, stratejik bir anlam taşıdığı belirtiliyor.

Tahran’daki siyasi çevreler, ABD ile müzakerelerin tamamen reddedilmediğini ancak bu sürecin “güçsüz bir iyimserlik” üzerinden yürütülmeyeceğini savunuyor. Velayeti’nin sözleri de İran’ın diplomasiyi sahadaki caydırıcılıkla birlikte düşündüğünü bir kez daha ortaya koymuş oldu. Bu yaklaşım, önümüzdeki dönemde müzakerelerde ilerleme sağlansa bile İran’ın güvenlik başlıklarını masanın dışında bırakmayacağını gösteriyor.

Velayeti’nin çıkışı, bölgedeki mevcut gerilim ve Washington-Tahran hattındaki kırılgan temaslar düşünüldüğünde, müzakerelerin yalnızca diplomatik nezaketle değil sert güç hesaplarıyla da şekillendiğini hatırlattı. Bu nedenle Hürmüz Boğazı’na yapılan vurgu, bir coğrafi noktadan çok daha fazlasını ifade ediyor: İran açısından anlaşmaların gerçek güvencesi, uluslararası hukuk metinlerinden önce sahadaki denge ve caydırıcılık kapasitesinde yatıyor.