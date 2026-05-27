Ehlader'den Kurban Bayramı Mesajı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşte Ehlibeyt Alimleri Derneği'nin Kurban Bayramı mesajı:

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla

“İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya, gerek de uzak yollardan binekler üzerinde sana gelsinler.” [Hac/27]

Aziz Kardeşlerimiz!

Bugün; fakir ve yoksulları, yetim ve kimsesizleri koruyup gözeten engin yürekli, şefkat ve merhamet kahramanı mü’minlerin bayramıdır. Bugün, büyüklerini ziyaret ederek gönüllerini hoş eden, küskünleri barıştıran, uzakları yakın kılarak yüreğindeki neşeyi ve sevincini başkalarına taşıyan iyilik erlerinin bayramıdır.

Fakat maalesef bayram coşkusunu bu yıl da oldukça buruk yaşamaktayız, zira Siyonist gasıp rejim ile büyük şeytan Amerika’nın bitmek bilmeyen azgınlıkları, Müslüman coğrafyayı kana bulamaya devam etmektedir.

İbrahimî Hac farizası bizlere Hak ve Batıl meydanında olup Hak’tan yana taraf olmayı emreder, Emperyal güçlere, Siyonistlere ve İslamî gibi görünüp davranan kuklalara karşı uyanık olup, direnişçi bir kimlik kazanmamızı öğütler.

Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti ve halkı müthiş bir direniş örneği sergilemiş; azgın düşmanları perişan eylemiş ve eğilip bükülmeden Hüseynî duruşun nasıl olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

Allah’a tevekkül edip, yola çıkanların nasıl bir zafere imza attığını görmek nispeten yüreklerimize su serpmekte ve bizlerin de bu şer gözüken tüm sıkıntıların aslında doğacak nice güzel günlerin habercisi olduğuna inanmamız gerektiğine işaret etmektedir.

Hac, dilleri, renkleri, giyimleri ve ülkeleri farklı ama gayeleri ve yürekleri bir, milyonlarca Müslümanın mal, mülk, makam ve mevki gibi tüm dünyevî kaygıları geride bırakarak Yüce Rabbimizin huzurunda toplanma ve bu bakışta İslamî Vahdeti diriltmede eşsiz bir role sahiptir. Eğer bu fırsatı iyi ve yerinde değerlendirmesini bilirsek İslam Ümmeti şahlanacak ve Muhammedî İslam tekrar dirilecektir.

Rabbimiz bu güzel bayram gününde hac ibadetini ifa etmek için kutsal beldelerde bulunan kardeşlerimizin haclarını mebrur eylesin. Gidemeyen ama gitmek için niyet eden kardeşlerimizin niyetlerini makbul eylesin.

Bu duygu ve temennilerle Türkiye’de yaşayan Müslüman kardeşlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin ve âlem-i İslam’ın bayramını tebrik ediyoruz. Bayramlarımızın mesrur olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.