Yemen’den Kassam Tugayları’na destek mesajı: Kudüs özgürleşene kadar direnişin yanındayız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Yemen Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Medeni’nin, İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistin halkı ve İslam ümmetine başsağlığı dileyen bir mesaj yayımladığı bildirildi. El-Medeni’nin mesajında, Yemen’in Filistin direnişine yönelik desteğinin Mescid-i Aksa’nın özgürleştirilmesi ve Siyonist rejimin işgaline son verilinceye kadar devam edeceğinin altı çizildi. El-Medeni’nin açıklamasında, Yemen silahlı kuvvetlerinin özgürleştirme mücadelesinde Filistin direnişinin yanında saf tuttuğu ve bu yolun Filistin halkının hedeflerine ulaşılıncaya kadar sürdürüleceği kaydedildi.

El-Medeni’nin, direniş komutanlarının rolünü övdüğü ve “Kassam mücahitleri direnişleri, fedakârlıkları ve saha zekâlarıyla düşmanın istihbarat ve güvenlik zaafını bir kez daha gözler önüne sermiş, etkili ve ilham verici bir direniş örneği sunmuşlardır” ifadelerine yer verdiği aktarılıyor. Yemenli komutanın ayrıca, Yemen silahlı kuvvetlerinin, işgal rejimine karşı mücadelede Kassam Tugayları’nı yalnız bırakmayacağını ve Filistin topraklarının tamamen özgürleştirilmesine kadar direnişle birlikte olacağını da sözlerine eklediği belirtildi.

Gözlemciler, Yemen’in bu çıkışının bölgedeki direniş ekseninin Filistin davasına verdiği desteğin somut bir göstergesi olduğu şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor. Yemen’deki silahlı güçlerin daha önce de Kızıldeniz ve Umman Denizi’nde İsrail bağlantılı olduğu belirtilen gemilere yönelik operasyonlar düzenlediği hatırlatılıyor. Bu bağlamda, el-Medeni’nin açıklamalarının söylemden öteye geçerek sahadaki fiili desteğin bir beyanı olarak okunduğu ifade ediliyor.

Analistler, Yemen ordusunun İsrail’e karşı açtığı cephenin, İran destekli direniş gruplarının bölgesel stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Kassam Tugayları’na yönelik bu açık destek mesajının, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına karşı cepheleri genişletme amacı taşıdığı ve düşmanın birden fazla cephede mücadele etmek zorunda bırakılmaya çalışıldığı yorumları yapılıyor.