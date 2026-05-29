Pezeşkiyan: İran’ın politikası Müslüman ülkelerle işbirliğini genişletmek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kurban Bayramı dolayısıyla Malayzya Başbakanı Enver İbrahim ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerde İran’ın diplomasiye olan bağlılığını vurguladığını belirtti. Cumhurbaşkanı, Malayzya’nın insani pozisyonları için teşekkür ettiğini ve Pakistan’ın bir anlaşmaya ulaşılması yönündeki girişim ve etkili çabalarını takdir ettiğini aktardı.

Pezeşkiyan, söz konusu paylaşımında “İran’ın politikası, Müslüman ve komşu ülkelerle her alanda işbirliğini genişletmektir” ifadesine yer verdi. Cumhurbaşkanının bu açıklaması, Tahran yönetiminin bölgesel angajman ve diplomatik çözüm arayışına verdiği önceliğin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Görüşmelerin, İran’ın nükleer programı ve bölgesel gerilimlerin azaltılmasına yönelik diplomatik trafiklerin yoğunlaştığı bir döneme denk geldiği gözlemleniyor. Pezeşkiyan’ın özellikle Pakistan’ın “girişim ve çabalarına” yaptığı vurgunun, İslamabad’ın Tahran ile Washington arasındaki dolaylı müzakerelerde oynadığı ara buluculuk rolüne işaret ettiği belirtiliyor.

Analistler, İran’ın Malayzya ve Pakistan gibi etkili Müslüman ülkelerle ilişkilerini geliştirme çabasını, Batı ile süren gerilimler karşısında alternatif diplomatik ve ekonomik kanallar oluşturma stratejisinin bir parçası olarak yorumluyor. Cumhurbaşkanının “her alanda işbirliği” vurgusunun ise sadece siyasi değil, aynı zamanda ticari, ekonomik ve güvenlik boyutlarını da kapsayan kapsamlı bir yaklaşımı işaret ettiği ifade ediliyor.