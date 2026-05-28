İranlı yetkili: ABD ve üsleri olmasa Batı Asya dünyanın en istikrarlı yeri olurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Ali Bagheri’nin, RT kanalına verdiği röportajda, İran ile komşu ülkeler arasında herhangi bir sorun bulunmadığını, asıl meselenin ABD müdahalesi ile Siyonist varlık ve nüfuz olduğunu belirttiği aktarılıyor. Bagheri’nin, “Eğer ABD bölgeden çekilir ve Siyonistlerin bölgede bir rolü olmazsa, istikrarlı, güvenli ve huzurlu bir bölgeye sahip oluruz. Bu durum tüm bölge ülkelerinin kalkınma ve ilerlemesine zemin hazırlayabilir” dediği kaydediliyor.

İranlı yetkilinin, ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik askeri saldırganlığına atıfta bulunarak, “Washington bizimle müzakere ederken liderimizi suikast düzenledi. Bu cinayeti bölge ülkelerindeki askeri üslerini kullanarak işlediler” ifadelerini kullandığı belirtiliyor. Bagheri’nin, “Eğer ABD olmasaydı ve bu ülkenin bölgedeki üsleri bulunmasaydı, bölgemiz dünyanın en istikrarlı ve en iyi bölgesi olurdu” değerlendirmesinde bulunduğu aktarılıyor.

Pakistan arabuluculuğundaki müzakereler ve ABD’nin aşırı talepleri

Bagheri’nin, Pakistan’ın arabuluculuğunda devam eden İran-ABD müzakerelerinin geleceğine ilişkin bir soruya ise, “ABD, İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik saldırgan eylemlerinde aşırı taleplerini sürdürüyor. Önümüzdeki sürecin başarılı olması, Amerikalıların bu aşırı taleplerinden vazgeçmesine bağlıdır” şeklinde yanıt verdiği kaydediliyor.

Hürmüz Boğazı’nda yeni tedbirler

RT muhabirinin, Hürmüz Boğazı’nın geleceğine ve İran’ın farklı ülke bayraklı gemilerin geçişi için kurallar belirlediği yönündeki açıklamalara ilişkin sorusu üzerine Bagheri’nin şunları söylediği aktarılıyor: “Son savaş, Hürmüz Boğazı’nın İran İslam Cumhuriyeti’nin ulusal güvenliğini tehdit etmek için bir yol sağladığını gösterdi. Egemen bir devlet olarak İran, ulusal güvenliğini ve egemenliğini koruma ve bunların ihlal edilmesine veya tehdit edilmesine izin vermeme hakkına sahiptir.”

İranlı yetkilinin, “Bu nedenle, önümüzdeki dönemde İran İslam Cumhuriyeti, ulusal güvenliğini ve egemenliğini korumaktan emin olacağı tedbirleri alacaktır. Bu bağlamda, Hürmüz Boğazı’ndaki diğer kıyıdaş ülke olan Umman ile temas halindeyiz” dediği kaydediliyor.

“ABD’nin barış anlayışı barbarlık döneminden kalma”

Bagheri’nin, Amerikalı yetkililerin savaşı kazandıkları ve İran’ın askeri kapasitesini yok etmede başarılı oldukları yönündeki iddialarının sorulması üzerine ise şu değerlendirmelerde bulunduğu aktarılıyor: “Amerikalılar son birkaç aydır izledikleri yol boyunca defalarca yalanlar söylediler. Ancak dünya kamuoyunun gerçeklerden haberdar edilmesi, Washington’daki yetkililerin gerçeklerden ne kadar uzak olduğunu gösterdi.”

İranlı yetkilinin, “İran halkı ve hükümeti, son askeri saldırganlık karşısında Amerikalılara güçlerini, güvenliklerini, egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini savunabileceklerini ve Amerikalıların vahşetle saldırganlıklarına devam etmelerine izin vermeyeceklerini gösterdiler” ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

Bagheri’nin, ABD’nin dünyayı yönetme yaklaşımının “güç yoluyla barış” olduğunu, bunun modası geçmiş bir görüş olduğunu ve “barbarlık dönemine ait” bulunduğunu söylediği aktarılıyor. İranlı yetkilinin, “İran İslam Cumhuriyeti, diğer bağımsız ülkeler gibi, barışa diyalog, işbirliği ve diplomasi yoluyla ulaşılacağına inanmaktadır. Ancak ABD diplomasi yoluyla barışı kabul etmemekte ve barışı saldırganlık ve vahşet yoluyla tesis edebileceğini sanmaktadır” dediği kaydediliyor.

Bagheri’nin sözlerine göre, “ABD’ye göre barış, onların gayri meşru çıkarlarının karşılanmasıyla mümkündür. Bu anlayışla, Gazze’de on binlerce insan öldürüldüğünde ABD açısından orada barış tehdit altında değildir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri’nin ve müttefiki Siyonist rejimin çıkarları tehdit edilmemiştir.”

NPT’den çıkış ihtimali ve sorumlu aktör vurgusu

Bagheri’nin, İran’ın ABD ve İsrail rejiminin saldırgan eylemlerine tepki olarak Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’ndan (NPT) çıkma ihtimaline ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdiği aktarılıyor: “İran, güçlü ve kararlı bir ülke olmanın yanı sıra, uluslararası alanda her zaman sorumlu bir oyuncu olduğunu göstermiştir. Gücünü kullanarak ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kendi çıkarları doğrultusunda savunabilecektir.”

Minab okulu katliamı unutulmayacak

RT muhabirinin, ABD’nin İran’daki Minab okuluna düzenlediği saldırıda 168 çocuğun şehit edildiğini ve Ukrayna’nın Rusya’nın Luhansk kentine düzenlediği saldırıda 21 gencin hayatını kaybettiğini hatırlatarak Bagheri’nin bu olaylara ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, İranlı yetkilinin şunları söylediği kaydediliyor:

“Bu olaylar, bazı ülkelerin ‘güç yoluyla barış’ yaklaşımını sürdürdüklerini ve bu yolla vahşeti teşvik etme, cinayet ve katliamı meşrulaştırma yönündeki eylemlerinden vazgeçmediklerini göstermektedir.”

Bagheri’nin, “ABD’nin Minab okuluna saldırısı, bu ülkenin insan hakları konusundaki iddialarının tamamen yalan olduğunu ve insanlara ve onların haklarına hiçbir şekilde değer vermediklerini gösterdi” dediği aktarılıyor.

İranlı yetkilinin, “Masum İranlı çocuklar yaşama hakkına sahipti, anneleri ve babaları onların geleceğine umut bağlamıştı, ancak vahşi ve suçlu Amerikalılar onları birkaç füze atarak kasıtlı olarak şehit ettiler. Bu Amerikan suçu kesinlikle İran milletinin hafızasında kalacak ve halkımız güçlü bir şekilde vahşi Amerikalı suçluları bu iğrenç suçtan dolayı hesap vereceklerdir. Bu suç ne unutulacak ne de affedilecektir. Hem Amerikalılar hesap vermelidir hem de İran milletinin tüm menfaatleri karşılanmalıdır” ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

Gözlemcilerin değerlendirmeleri

Uluslararası ilişkiler analistleri, Bagheri’nin açıklamalarının, İran’ın bölgedeki ABD askeri varlığına karşı net bir duruş sergilediğini ve “bölgesel güvenliğin ana tehdidinin dış müdahale olduğu” yönündeki Tahran tezini yinelediğini belirtiyor. Irak’ın 2003 yılında kitle imha silahı yalanıyla işgal edilmesi ve Libya’nın nükleer programını sökmesinin ardından ülkenin kaosa sürüklenmesi örneklerinin hatırlatıldığı, bu bağlamda İran’ın “ABD müdahalesi olmadan bölgenin istikrara kavuşacağı” argümanının tarihsel bir zemine dayandırıldığı değerlendiriliyor.

Gözlemciler, Minab okuluna yönelik saldırının, ABD’nin “insan hakları” söylemi ile sahadaki fiiliyetleri arasındaki çelişkiyi bir kez daha gözler önüne serdiğini ve bu tür eylemlerin uluslararası hukukta savaş suçu olarak tanımlandığını hatırlatıyor.