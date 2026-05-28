İran-ABD arasında misilleme dalgası: ABD gemileri geri püskürtüldü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bölgedeki haber kaynaklarına göre, bu sabah erken saatlerde Doğu Hürmüzgan semalarında yeniden gerilim yaşandığı gözlemleniyor. Birkaç ABD gemisinin, daha önce gerekli uyarılar yapıldığı halde Hürmüz Boğazı’ndan koordinasyonsuz bir şekilde geçiş yapmaya kalkıştığı ifade ediliyor.

Bu gemilerin yaklaşması üzerine İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin, zamanında ve kararlı bir şekilde müdahale ederek operasyonel kısıtlama oluşturduğu ve gemilerin yolunu kapattığı belirtiliyor. Bunun sonucunda yabancı gemilerin geri çekilmek zorunda kaldığı ve gece yaşanan bu muharebe girişiminin ilk aşamasının bu şekilde sonuçlandığı aktarılıyor.

ABD ordusundan atış ve resmi dolaylı itiraf

Geri çekilmeye rağmen ABD güçlerinin, Bandar Abbas Havalimanı çevresindeki bir noktaya mermi göndererek İran topraklarına fiilen tecavüz ettiği bildiriliyor. Bu eylemin ABD’nin resmi açıklamasında dahi dolaylı olarak kabul edildiği, ancak Amerikan komutanlığının söz konusu saldırıyı “ateşkes ihlali” olarak nitelendirmemeye çalıştığı gözlemleniyor. Buna karşın, eylemin tacizkar mahiyetinin açık olduğu değerlendiriliyor.

Aynı anda, Bandar Abbas semalarında hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte havalimanı çevresinde art arda üç patlama sesi duyulduğu aktarılıyor.

Devrim Muhafızları’ndan misilleme ve uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) yayımladığı açıklamada, saldırının kaynağı olarak tespit edilen ABD hava üssünün sabaha karşı 04:50’de hedef alındığı belirtiliyor. Açıklamada, bu yanıtın “düşmana ciddi bir uyarı” niteliği taşıdığı, tecavüzün karşılıksız kalmayacağı ve tekrarı halinde yanıtların çok daha kararlı olacağı, bunun sonuçlarının tüm sorumluluğunun saldırgana ait olduğu ifade ediliyor.

Yerel sakinlerden alınan bilgilere göre, Kışm (Qeshm) ve Sirik bölgelerinde de patlama sesleri duyulduğu kaydediliyor. İlk bulgular, bu seslerin muhtemelen Hürmüz Boğazı girişine yakın bölgelerde yaşanan dağınık deniz çatışmalarından kaynaklandığını gösteriyor. Sirik açıklarında bir tekneye yönelik saldırıya ilişkin haberler de basına yansırken, henüz hiçbir resmi makamın bu iddiaları doğrulamadığı veya yalanlamadığı aktarılıyor.

Sirik’in stratejik konumu ve Hürmüz Boğazı’na yakınlığının, bu tür çatışmaların yaşanma olasılığını artırdığı biliniyor.

Bölgesel değerlendirmeler ve angajman kuralları

Askeri gözlemciler, İran İslam Cumhuriyeti’nin saha hâkimiyeti ve anlık tehdit algılama kapasitesiyle her türlü tecavüzü anında tespit edip yanıtsız bırakmadığını belirtiyor. Son iki günde ABD ordusunun giriştiği maceracı hareketlerin, sadece hedeflerine ulaşmakla kalmadığı, aynı zamanda Hürmüz Boğazı ve çevresindeki suların güvenliğinin ancak İran’la koordinasyon ve kurallara riayetle mümkün olduğunu bir kez daha gösterdiği değerlendiriliyor.

Analistler, bu tür angajmanların, emperyalist güçlerin bölgede “koordinasyonsuz geçiş” gibi provokatif yöntemlerle sahadaki fiili durumu test etme girişimleri olarak okunduğunu, ancak her seferinde İran’ın net ve kararlı yanıtıyla karşılaştıklarını ifade ediyor. Irak’ın 2003’te kitle imha silahı yalanıyla işgali ve Libya’nın programını sökmesinin ardından uğradığı akıbet hatırlatıldığında, bu tür baskılara karşı caydırıcılığın hayati önemi bir kez daha anlaşılıyor.