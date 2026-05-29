Economist: Trump "en sevilmeyen başkan" olarak tarihe geçti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Economist dergisi ile YouGov araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ortak ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın net popülerlik oranının eksi yüzde 24’e ulaştığı bildirildi.

Bu oranla Trump’ın, Economist’in anket tarihinde kaydettiği en sevilmeyen ABD başkanı olarak değerlendirildiği aktarılıyor. Ankete katılanların yüzde 34’ünün Trump’ın performansını onayladığı, yüzde 58’inin ise karşı çıktığı belirtildi. Yüzde 6’lık bir kesimin ise konuya ilişkin net bir görüş bildirmediği kaydediliyor. Trump’ın net popülerliğinin geçen haftaya göre 1,9 puan daha düştüğü ifade ediliyor.

Economist’in anket sonuçlarına ilişkin yaptığı analizde, düşüşün temel nedenlerine dikkat çekiliyor. Analizde, İran ile yaşanan savaşın yol açtığı sonuçların Trump’ın popülerliğine doğrudan zarar verdiği vurgulanıyor. Özellikle kamuoyunun Trump’ın ekonomik yönetimine ilişkin değerlendirmelerinin, popülerlikteki gerilemenin ana etkeni olarak öne çıktığı belirtiliyor. Savaşın yol açtığı ekonomik maliyetlerin ve artan yaşam pahalılığının, seçmen nezdinde Trump yönetimine duyulan güveni aşındırdığı gözlemleniyor.

Uzmanlar, bir başkanın net popülerlik oranının eksi 24 gibi bir seviyede bulunmasının, özellikle yeniden seçilme hedefleyen bir lider için ciddi bir siyasi yük oluşturduğu şeklinde yorumluyor. Gözlemciler, bu oranın Trump’ın kendi tabanının ötesinde yeni seçmene ulaşma kabiliyetine ilişkin soru işaretlerini artırdığını ifade ediyor. Anketin, Trump’ın İran politikası ve ekonomik performansının iç kamuoyunda nasıl bir karşılık bulduğuna dair önemli veriler sunduğu aktarılıyor.

Karşılaştırmalı verilere göre, Trump’ın seleflerinin aynı dönemlerindeki popülerlik oranlarının çok daha yüksek seviyelerde seyrettiği hatırlatılıyor. Bu durumun, Trump’ın görev süresince popülerlik açısından istikrarlı bir şekilde dip seviyelerde gezdiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdiği belirtiliyor. Ekonomi yönetimine duyulan güvensizliğin, önümüzdeki dönemde de Trump’ın siyasi kaderini belirleyen en önemli faktörlerden biri olmaya devam edeceği ifade ediliyor.