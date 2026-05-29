Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Diplomasi dönemlerinin çoğu zaman askerî gerilimlerde belirgin bir düşüşle birlikte anıldığı, müzakere masalarının savaş alanlarının yerini aldığı ve diplomatik bildirilerin askerî sinyallerin önüne geçtiği gözlemleniyor. Ancak tarihsel örneklere atıfla, en sonuç verici diplomatik atılımların devletlerin tedbirlerini düşürdüğü dönemlerde değil, aksine azami uyanıklığı korudukları süreçte gerçekleştiği ifade ediliyor. Uzmanlar, kalıcı anlaşmaların diplomasinin inandırıcı bir güç ve her türlü saldırganlığı caydırma kapasitesiyle desteklendiğinde güvence altına alındığı şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor.

Bu gerçekliğin, İran’ın mevcut stratejik duruşu açısından özel bir önem taşıdığı belirtiliyor. Diplomatik çabalar devam ederken, ülkenin eş zamanlı olarak yanlış anlamalara mahal bırakmayacak düzeyde bir askerî hazırlık sergilediği aktarılıyor. Tahran yönetiminin, savaş ile barış arasındaki dönemin genellikle en tehlikeli evre olduğunu ve yenilgiye uğrayan askerî hedeflerin bu süreçte baskı, yanlış hesaplama veya müzakere masasında avantaj elde etme girişimleriyle sürdürülmeye çalışıldığını kavradığı ifade ediliyor.

İranlı stratejistlere göre, diplomasi ve askerî hazırlık birbiriyle çelişen değil, ulusal stratejinin karşılıklı olarak güçlendirici iki bileşeni haline gelmiş durumda. Bu yaklaşımın, savaş alanındaki gerçeklikleri, yıldırma veya askerî maceracılık yoluyla tersine çevrilemeyecek kalıcı siyasi sonuçlara dönüştürme amacı taşıdığı kaydediliyor. Merkezi mesajın, diplomasinin zayıflık değil, güç konumundan yürütüldüğü şeklinde özetlendiği belirtiliyor.

Ülkenin güney bölgelerinde son günlerde yaşanan olayların, özellikle de perşembe sabahının erken saatlerindeki gelişmelerin bu stratejik mercek altında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. İran silahlı kuvvetlerinin, düşmanın nispeten sakin olan bu atmosferi diplomatik tavizler elde etmek için kullanma girişimlerine karşı sert ve anında bir yanıtla karşılaşacağını gösterdiği ifade ediliyor. Gözlemciler, bu tür eylemlerin yalnızca taktiksel bir tepki değil, aynı zamanda İran’ın son savaşa yol açan yanlış hesaplamaların tekrarlanmasına izin vermeyeceğine dair stratejik bir hatırlatma işlevi gördüğünü belirtiyor.

İran silahlı kuvvetlerinin, Bender Abbas açıklarındaki sularda ve stratejik Hürmüz Boğazı’nda inisiyatifi ellerinde tuttukları ve güvenlik ortamı üzerinde etkin kontrolü sürdürdükleri gözlemleniyor. Bu durumun, düşmanlara İran’ın kırmızı çizgilerinin hâlâ geçerli olduğu, caydırıcılık kabiliyetinin işler durumda bulunduğu ve diplomasinin ulusal kararlılıkta bir gevşeme olarak yorumlanmaması gerektiği yönünde bir iletişim kurduğu aktarılıyor.

Askerî hazırlık: Diplomasinin diğer yüzü

Uluslararası politikadaki en yaygın stratejik hatalardan birinin, aktif çatışmanın yokluğunu tehlikenin yokluğuyla karıştırmak olduğu hatırlatılıyor. Askerî tarihte, göreli sakinlik dönemlerinin yanlış bir güven duygusu yarattığı ve yeniden savaşa zemin hazırladığı örneklerin sayısız olduğu belirtiliyor. Güney İran’daki son askerî müdahalelerin, acil taktiksel değerlendirmelerin ötesine uzanan bir mesaj ilettiği ifade ediliyor. Bu müdahalelerin, savaştan çıkan İran’ın, savaşa giren İran’la aynı olmadığı gerçeğinin altını çizdiği kaydediliyor.

Son yaşanan savaş sırasında edinilen deneyimin, baskı altında öğrenilen operasyonel derslerin ve askerî kabiliyetlerin sürekli geliştirilmesinin, birlikte farklı bir stratejik ortama katkıda bulunduğu değerlendiriliyor. Hürmüz Boğazı ve Bender Abbas’taki son olayların bazı Batılı analistler tarafından diplomasinin çöküşü veya İran saldırganlığının bir işareti olarak yorumlandığı, ancak bu yorumun gerçeklerden uzak olduğu belirtiliyor. Bu askerî hazırlığın, aslında İran’ın diplomatik sikkesinin öteki yüzü olduğu ifade ediliyor. Savaş alanındaki uzun süreli sessizliğin İran silahlı kuvvetlerini rehavete sürüklemediği, aksine diplomasi potansiyel bir çözüme ne kadar yaklaşırsa, ordunun düşman niyetlerine karşı o kadar şüpheci hale geldiği aktarılıyor. Tarihin İran’a öğrettiği derslerden birinin, düşmanın suskunluğunun nadiren barış, daha çok bir aldatma anlamına geldiği şeklinde kaydediliyor.

Ateşkes değil, taktiksel duraklama

Düşmanın beslediği en tehlikeli yanlış anlamalardan birinin, mevcut büyük çaplı çatışma yokluğunun bağlayıcı bir ateşkes teşkil ettiği yanılgısı olduğu belirtiliyor. İranlı komutanların değerlendirmelerine göre, ülkenin yasal veya ahlaki olarak bağlı olduğu herhangi bir ateşkes bulunmuyor. Daha da önemlisi, silahlı kuvvetlerin taarruz eylemlerinin bile diplomasinin seyrine aykırı olmadığı ifade ediliyor. Geleneksel stratejik düşüncede savaş ve diplomasinin art arda geldiği (önce savaşılır, sonra konuşulur) ancak İran’ın bu doğrusal modeli aştığı gözlemleniyor. İran’ın eş zamanlı olarak savaştığı ve konuştuğu, çünkü düşmanın talep ettiği her ateşkesi aldatmak, yeniden toplanmak ve yerleşmek için istismar edeceğini defalarca kanıtladığı aktarılıyor.

Düşmanın mevcut sessizliği barış sevgisinden değil, askerî zorunluluktan talep ettiği belirtiliyor. İran’ın hiçbir şeyi teslim etmediği, sadece gözlemlediği, hazırlandığı ve beklediği ifade ediliyor. İran silahlı kuvvetlerinin son düşman provokasyonlarına (müdahaleler, güç gösterileri, düşman gemilerine doğrudan meydan okumalar) verdiği sert yanıtın, iki derin gerçeği aynı anda ortaya koyduğu kaydediliyor: Birincisi, Üçüncü Empoze Savaşı’ndan sonraki İran’ın, öncesinde var olan İran’dan temelde farklı olduğu; geçmişteki İran’ın şaşırdığı, tepkisel ve çoğunlukla savunmada kaldığı, oysa bugünkü İran’ın proaktif ve uyanık olduğu vurgulanıyor. İkincisi, bu yanıtların, İslam Cumhuriyeti diplomatlarının siyasi savaş alanında önemli bir kaldıraca sahip olduğunu, çünkü tam olarak askerî alanın gücüyle desteklendiklerini gösterdiği ifade ediliyor.