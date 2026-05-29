İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 3 bin 324'e yükseldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin şehit ve yaralı sayısına dair son verilerini paylaştı.

Buna göre, Siyonist düşman ordusunun saldırılarında şehit edilenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 3 bin 324'e yükseldi, bu süreçte 10 bin 27 kişi de yaralandı.