İslam Devrimi Lideri Mucteba Hamanei: Büyük Şeytana Karşı Zafer Birlikle Sağlanır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mucteba Hamenei, İslami Şura Meclisi’nin ilk döneminin açılış yıldönümü ve 12. dönem Meclis’in üçüncü yılının başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında öncelikle Kurban Bayramı’nı ve meclisin açılış yıldönümünü İran milleti ve meclis üyelerine tebrik eden Ayetullah Hamenei, ülkenin yükselmesi yolunda gösterilen çabalardan ötürü özellikle Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf olmak üzere tüm milletvekillerine teşekkürlerini iletti.

Ayetullah Hamenei, İslami Şura Meclisi’ni “milletin özü, dini demokrasinin tecessümü ve hukukun temel direği” olarak tanımladı. Üçüncü Kutsal Savunma olarak adlandırılan dönemin ilk üç ayının geride kalmasıyla İran halkının inanç, umut ve eylemdeki özünün dost ve düşmana kanıtlandığını belirten Hamenei, halkın seviyesindeki yükselişin milletin erdemlerini göz kamaştırıcı bir şekilde ortaya çıkardığını ifade etti.

İslam Devrimi Lideri, mevcut dönemi, milletvekillerinin “diriltilmiş millet” seviyesinde rol oynaması açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Milletvekillerinin yasama ve denetim faaliyetlerini çift katlı çalışmayla hızlandırmaları ve derinleştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Milletvekilliği koltuğunun “cihat meydanında bir siper” olduğunu kaydeden İmam Hamenei, temsilcilere şu görevleri hatırlattı:

İki zorunlu savaşın (Amerikan-Siyonist) şehitlerinin, başta şehit lider olmak üzere kanlarını korumak,

Yasama organının bağımsızlığını korurken hükümet ve diğer kurumlarla eşgüdümlü yönetim,

Halkın ekonomik ve geçim sorunlarına çözüm, üretim ve istihdamı canlandırma, enflasyonla mücadele, yoksulluğu giderme.

İslam Devrimi Lideri İmam Hamenei ayrıca meclis kararlarının ülkenin temel meseleleriyle doğrudan bağlantılı olması ve umut yaratmaya yönelik bulunması gerektiğini belirtti. 2026 yılında “Ekonomik Direniş, Milli Birlik ve Milli Güvenlik Gölgesinde” sloganına odaklanılması çağrısında bulunarak, yedinci kalkınma planının ıslahı ve savaş hasarlarının yenilenmesi gibi konuların gündeme alınmasını istedi.

Mesajının devamında milletvekillerine, şehit liderin yıllık görüşmelerdeki talimatlarını dikkatle incelemeleri tavsiyesinde bulunan Ayetullah Hamenei, bireysel takvanın önemine işaret etti. Önceliklerin doğru teşhisi, yolsuzlukla mücadele, ulusal çıkarları grup çıkarlarının önüne koyma, parlamenter diplomasi, müstekbirlere karşı güçlü duruş ve İran’ın bölgedeki yeni konumuna devrimci şekilde dikkat etme gerekliliğini sıraladı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei, düşmanın askeri yenilgilerini telafi etmek için toplumsal bölünme peşinde olduğu uyarısında bulunarak, ulusal birliğin korunmasının büyük şeytan karşısında zafere giden en önemli faktör olduğunu söyledi. Milletvekillerinden, haklı veya haksız ihtilafları çatışmaya dönüştürmemelerini, söz ve fiilde milletin birliğini temsil etmelerini istedi.

Mesajını, milletvekillerine başarı dilekleri ve “Efendimiz’in duası sizlere destek olsun” temennisiyle tamamlayan Ayetullah Hamenei, selam ve rahmet ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

