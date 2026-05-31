New Jersey’de ICE Protestolarında Gerilim: Polisten Sert Müdahale ve Gözaltılar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: New Jersey eyalet merkezinde, son dönemdeki göçmen politikalarını ve ICE’nin gözaltı merkezlerindeki uygulamalarını hedef alan protesto gösterileri beklenmedik bir tırmanışa ev sahipliği yaptı. Başlangıçta barışçıl bir şekilde başlayan ve göçmen hakları savunucuları ile yerel aktivistlerin katılım sağladığı eylem, günün ilerleyen saatlerinde polisin uyarılarına rağmen dağılmayan grupların şiddet eylemlerine yönelmesiyle krize dönüştü.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, bir grup protestocunun kamu binalarına yönelik müdahalesi ve emniyet barikatlarını zorlaması üzerine New Jersey Eyalet Polisi “yasa dışı toplanma” ilan ederek müdahale kararı aldı. Polis ekipleri, göstericileri bölgeden uzaklaştırmak amacıyla biber gazı ve cop gibi sert güvenlik tedbirlerini kullanırken, çevredeki bazı iş yerlerinin camlarının kırılması ve araçlara zarar verilmesi gerilimi daha da tırmandırdı.

Operasyonun ardından eyalet emniyetinden yapılan açıklamada, kamu düzenini bozma, polise mukavemet ve kamu malına zarar verme suçlamalarıyla çok sayıda kişinin gözaltına alındığı doğrulandı. Yetkililer, ifade özgürlüğünün temel bir hak olduğunu ancak şiddet içeren eylemlerin hiçbir şekilde tolere edilmeyeceğini vurguladı.

Protestocular ise ICE uygulamalarının insan haklarına aykırı olduğunu savunarak, eyalet yönetiminin bu kurumlara sağladığı iş birliğini sonlandırması gerektiğini talep ediyor. Göstericiler, polisin müdahalesinin “orantısız” olduğunu iddia ederken, yerel sivil toplum kuruluşları yaşananların göçmen hakları savunucuları üzerinde bir “sindirme” girişimi olduğunu öne sürdü.

Bu olaylar, New Jersey genelinde göçmenlik tartışmalarının ne denli hassas ve kutuplaştırıcı bir noktada olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Siyasi analistler, eyaletteki bu tarz gerilimlerin, yaklaşan seçim dönemlerinde göç politikaları üzerindeki baskıyı artıracağını ve güvenlik güçleri ile sivil toplum arasındaki güven ilişkisini zedeleyebileceği uyarısında bulunuyor. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin önümüzdeki günlerde daha da artırılması bekleniyor.