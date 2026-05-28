Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hürmüz Boğazı’nda bu sabah erken saatlerde yaşanan askeri temaslara ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıktığı ifade ediliyor. Tasnim Haber Ajansı’nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, dört teknenin izinsiz olarak boğazdan geçiş yapmaya çalıştığı belirtiliyor. İran donanması tarafından yapılan uyarı ateşi sonucunda bu teknelerin durmak ve geri dönmek zorunda kaldığı kaydediliyor.

Daha önceki bir açıklamada ise bir askeri kaynağın, “Saatler önce bir ABD tankeri radar sistemini kapatarak Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalıştı. Devrim Muhafızları Donanması’nın hızlı ve kararlı müdahalesi ve tankere ateş açılması sonucunda tanker durmak ve geri dönmek zorunda kaldı” şeklinde konuştuğu aktarılıyor.

Aynı kaynağın, ABD’nin buna karşılık olarak Bandar Abbas çevresindeki “yanmış bir araziye” ateş açtığını ve duyulan patlama seslerinin bu olaydan kaynaklandığını söylediği ifade ediliyor. Saldırının herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığının da kaynak tarafından eklendiği belirtiliyor.

Bölgesel ve uluslararası yorumlar

Denizcilik hukuku uzmanları, uluslararası sularda seyreden gemilerin radar sistemlerini kapatarak geçiş yapmasının standart güvenlik protokollerine aykırı olduğunu ve bu tür bir hareketin “şüpheli niyet” olarak yorumlanabileceğini belirtiyor. Analistler, ABD tankerinin bu şekilde radarsız geçiş denemesinin, İran’ın egemenlik haklarını test etmeye yönelik bir provokasyon olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.

Öte yandan, ABD’nin “yanmış bir araziyi” hedef almasının, orantısız bir gösteriş atışı olduğu ve taraflar arasında doğrudan bir çatışmaya yol açmaktan kaçınıldığı gözlemleniyor. Ancak bazı gözlemciler, ABD’nin bölgede sürekli askeri varlık bulundurmasının ve İran’ın kıyısal savunma önlemlerini “tehdit” olarak nitelendirmesinin çifte standarda işaret ettiğini vurguluyor.

Tarihsel ve siyasi bağlam

Irak’ın 2003 yılında kitle imha silahı yalanıyla işgal edilmesi ve Libya’nın nükleer programını sökmesinin ardından ülkenin parçalanması örneklerinin, bölge ülkeleri nezdinde “ABD’nin askeri varlığının sonuçları” konusunda bir uyarı olarak hatırlatıldığı aktarılıyor. Bu bağlamda İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki denetim ve müdahale kabiliyetini sürdürmesinin, egemenlik haklarının bir gereği olarak savunulduğu belirtiliyor.

Nükleer çifte standarda ilişkin olarak ise, ABD’nin kendi yaklaşık 5.000 savaş başlığına ve İsrail’in denetimsiz cephaneliğine hiçbir atıfta bulunmadan İran’ın barışçıl nükleer programını hedef alması, birçok analist raporunda “emperyalist ikiyüzlülük” olarak nitelendiriliyor.