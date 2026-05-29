İran'dan yeni füze operasyonu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin güney bölgelerinden belirlenen hedeflere doğru füze operasyonu gerçekleştirdiği bildirildi. Operasyon kapsamında ateşlenen füzelerin hedef noktalarına ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, bazı kaynaklar Basra Körfezi üzerinde askeri hareketlilik yaşandığını öne sürdü.

İran medyasında yer alan bilgilere göre, bazı yabancı medya kuruluşlarının Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama meydana geldiği yönündeki iddiaları ise sahadan gelen bilgilerle yalanlandı. Bölgedeki gazetecilerin aktardığına göre şu ana kadar söz konusu eyaletlerde herhangi bir patlama doğrulanmadı.

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri’nin, Bender Abbas’ın doğu bölgelerine yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından hızlı şekilde karşılık verdiği belirtildi. İran kaynakları, saldırının gerçekleştirildiği askeri noktanın füze atışlarıyla hedef alındığını ifade etti.