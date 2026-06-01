Devrim Muhafızları’ndan Sert Çağrı: “Bölgedeki ABD Varlığı Sona Ermeli”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlığı, Ayetullah Ali Hamenei’ye yönelik tehditlere yanıt olarak yayınladığı yazılı açıklamada, ABD’nin Orta Doğu’daki askerî varlığına karşı küresel bir baskı kampanyası başlatılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Hamenei’nin güvenliği yalnızca İran’ın değil, tüm İslam dünyasının meselesidir. Bu tehditlerin arkasındaki güçlerin hesap vermesini sağlayacağız” denildi.

Devrim Muhafızları, İran liderliğine yönelik her saldırıda “ölçülü olmayan karşılıklar” verebileceklerini belirterek, ABD’nin bölgedeki askerî üslerini ve stratejik varlıklarını doğrudan hedef aldıkları mesajını verdi. Açıklamada, “ABD’nin bölgedeki emperyalist siyaseti, istikrarsızlığın kaynağıdır. Bu varlığın sona ermesi, bölgenin kurtuluşu için şarttır” ifadeleri kullanıldı.

Güvenlik uzmanları, bu tür açıklamaların İran’ın son dönemdeki sert dış politika dilini yansıttığını, ancak somut askerî eylemlerle desteklenip desteklenmeyeceğine dair soru işaretlerinin sürdüğünü belirtti. Ortadoğu analistleri, İran’ın bu söyleminin aynı zamanda bölgedeki müttefiklerine mesaj niteliği taşıdığını, özellikle Irak, Suriye ve Lübnan’daki aktörlerin bu gelişmeyi yakından izlediği ifade edildi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın açıklamasına ilişkin “tehditlerin karşılığını geçmişte de verdiğimiz gibi güçlü şekilde vereceğiz” demesine rağmen, İran’a yönelik mevcut askerî planların gözden geçirildiği iddiaları da yükseldi.

Diplomatik kaynaklar, İran’ın bu çıkışının Washington ile Tahran arasındaki gerginliği yeni bir tırmanma eşiğine taşıyabileceğini, ancak her iki tarafın da açık çatışmadan kaçınmak için diplomatik kapıları tamamen kapatmamış olabileceğini değerlendirdi.

Bu gelişmelerin ardından bölgedeki askeri hareketlilik ve tarafların karşılıklı tehdit döngüsü, uluslararası toplumun da dikkatini yeniden Orta Doğu’ya çevirdi.