AB'nin savunma planında çatlak: İtalya geri adım attı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İtalya hükümeti, Avrupa Birliği'nin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla oluşturduğu SAFE kredi programı kapsamında ayırdığı 14.9 milyar euroluk kaynağın yalnızca küçük bir bölümünü kullanmayı planlıyor.

Hükümetin yeni planı, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani tarafından perşembe günü yapılan bir dizi röportajda açıklandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkenin önceliğinin savunma harcamalarından çok enerji kriziyle mücadele olduğunu açıkladı. Roma yönetimi, mevcut plan kapsamında yalnızca daha önce sözleşmesi imzalanmış projeler için yaklaşık 4-5 milyar euro kullanmayı değerlendiriyor.