Soykırımcı İsrail bayramın son gününde de Gazze’ye saldırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hastane kaynakları, İsrail işgal ordusunun Gazze kentinin merkezinde bulunan Firas Pazarı çevresinde toplanan sivillere iki roketle saldırı düzenlediğini bildirdi.

El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Siyonist rejim İsrail, yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü saldırılar kapsamında, bayram günlerinde de Gazze'deki Filistinli sivilleri hedef almaya devam etti.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli şehit oldu, 25 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün Siyonist İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 938'e, yaralı sayısının ise 172 bin 191'e yükseldiğini açıklamıştı.