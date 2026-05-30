Paris’in AB’ye “Nükleer Şemsiye” Sınırları: Ne Ortak Komuta Ne de Kalıcı Konuşlanma

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa’nın savunma özerkliği tartışmalarında en kritik başlık olan nükleer caydırıcılık konusunda Fransa’nın çerçevesi belirginleşiyor. Paris’in AB geneline sunmaya hazırlandığı stratejik vizyonun, nükleer silahların coğrafi olarak yayılmasını veya karar alma mekanizmasının ortaklaştırılmasını içermediği bildirildi. Bu durum, Fransa’nın nükleer gücünün (Force de Frappe) komuta ve kontrolünü hiçbir şekilde devretmeyeceğini bir kez daha teyit ediyor.

Önerinin iki temel kırmızı çizgisi bulunuyor. İlki, Fransız nükleer başlıklarının ya da fırlatma platformlarının diğer AB ülkelerinin topraklarında kalıcı olarak konuşlandırılmayacak olması. İkincisi ise, karar alma süreçlerinde NATO’nun nükleer paylaşım mekanizmasına (Nuclear Sharing) benzer, ortak bir komuta yapısının kurulmasının tamamen dışlanması. Paris, müttefikleriyle istişare kanallarını açık tutmayı taahhüt etse de kırmızı butona basma yetkisinin yalnızca Fransa Cumhurbaşkanı’na ait kalacağını vurguluyor.

Güvenlik uzmanları, bu yaklaşımın Avrupa’da farklı yankılar uyandıracağına dikkat çekiyor. Özellikle ABD’nin nükleer garantilerine dayanan ve kendi topraklarında Amerikan nükleer silahlarına ev sahipliği yapan bazı AB üyeleri için Fransa’nın bu teklifi, NATO’ya alternatif olmaktan uzak bir “siyasi jest” olarak görülebilir. Diğer yandan, transatlantik ilişkilerde yaşanabilecek olası bir eksen kaymasına karşı Avrupa’nın kendi nükleer caydırıcılık doktrinini konuşmaya başlaması bile diplomatik açıdan önemli bir dönemeç olarak kabul ediliyor.

Paris ise bu adımı, NATO’yu zayıflatacak bir girişim değil, aksine Avrupa’nın stratejik derinliğini artıracak tamamlayıcı bir unsur olarak sunuyor. Ancak karar alma tekelinin ve fiziki gücün tamamen Fransa’da kalması, planın askeri bir entegrasyondan ziyade, siyasi bir taahhüt ve kriz anlarında koordinasyon artırıcı bir diyalog mekanizması olarak kalacağına işaret ediyor.

Avrupa genelinde savunma bütçelerinin ve tehdit algısının yükseldiği bu dönemde, Fransa’nın sınırları net çizilmiş bu teklifinin, üye başkentlerde nasıl bir karşılık bulacağı önümüzdeki dönemde yapılacak savunma bakanları toplantılarında netleşecek.