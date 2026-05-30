ABD’de Kredi Kartı Alarmı: 90 Gün Üstü Gecikmeler 2011’den Bu Yana Zirvede

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de tüketici finansmanına ilişkin göstergeler, özellikle düşük ve orta gelir grupları üzerindeki borç yükünün ağırlaştığını ortaya koyuyor. New York Fed’in yayımladığı son verilere göre, kredi kartı borçlarında 90 günü aşan gecikmelerin payı ilk çeyrekte yüzde 13,1’e çıktı. Uzmanlar, bu tablonun yalnızca bireysel ödeme sorunlarına değil, genel tüketim eğilimlerine ve bankacılık sektöründeki risk iştahına da yansıyabileceğini belirtiyor.

Kredi kartı gecikmelerindeki artışın arka planında, yüksek faiz ortamı ve yaşam maliyetlerindeki kalıcı yükseliş öne çıkıyor. Son iki yılda kredi kartı faiz oranlarının tarihi yüksek seviyelerde seyretmesi, asgari ödeme tutarını karşılayabilen tüketicilerin dahi borcu çevirmesini zorlaştırdı. Buna ek olarak kira, gıda ve sağlık harcamaları gibi zorunlu kalemlerdeki artış, hanelerin “döngüyü döndürmek” için daha sık kredi kartına yönelmesine neden oluyor.

Finans sektörü cephesinde ise bankaların tahsilat riskine karşı daha temkinli davrandığı bir döneme girildiği değerlendiriliyor. Analistler, gecikme oranlarındaki yükselişin devam etmesi halinde kredi limitlerinin daraltılması, yeni kart başvurularında daha sıkı değerlendirme ve riskli gruplar için faiz/ücretlerin artması gibi adımların gündeme gelebileceğini söylüyor. Bu durumun da tüketici harcamalarını aşağı çekerek büyüme görünümünü etkileyebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan gecikme oranının 2011’den beri en yüksek seviyeye çıkması, pandemi döneminde sağlanan desteklerin ve birikmiş tasarrufların etkisinin büyük ölçüde ortadan kalktığına dair bir sinyal olarak okunuyor. Ekonomistler, iş gücü piyasası güçlü kalsa bile, borçla ayakta duran hanehalkı kesimlerinin “şoklara daha açık” hale geldiği görüşünde.

Piyasalar, önümüzdeki çeyreklerde açıklanacak yeni tüketici borçluluğu verilerini ve bankaların kredi standartlarına ilişkin sinyalleri yakından izliyor. Kredi kartı gecikmelerindeki eğilim, ABD’de enflasyon ve faiz tartışmalarının yanında artık “hanehalkı dayanıklılığı” sorusunu da daha görünür biçimde gündeme taşıyor.