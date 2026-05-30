Exxon’dan Karanlık Senaryo: Petrol Stokları Dibe İnerse Brent 160 Dolara Koşabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel enerji piyasalarında tansiyon yeniden yükseliyor. Exxon Mobil’in yaptığı son değerlendirmede, petrol stoklarının önümüzdeki haftalarda kritik seviyelerin altına inebileceği ve arz tarafındaki sıkışmanın fiyatlarda sert bir sıçrama yaratabileceği belirtildi. Şirket, özellikle talebin güçlü kalması ve üretim tarafında beklenmedik aksaklıkların yaşanması halinde Brent petrolün varil başına 150–160 dolar aralığını test edebileceği görüşünü paylaştı.

Uzmanlara göre bu uyarı, piyasadaki hassas dengenin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösteriyor. Küresel ekonomik yavaşlamaya dair endişeler sürerken, stokların azalması ve jeopolitik risklerin artması fiyatları yukarı iten ana etkenler olarak öne çıkıyor. Özellikle Orta Doğu’daki gerilimler, deniz taşımacılığına ilişkin güvenlik kaygıları ve bazı üretici ülkelerdeki kısıtlamalar, arz cephesinde belirsizliği büyütüyor.

Exxon’un işaret ettiği senaryo gerçekleşirse, sadece enerji şirketleri değil, ulaşım, sanayi ve gıda sektörleri de doğrudan etkilenecek. Çünkü petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, nakliye maliyetlerinden ısınma giderlerine, petrokimya ürünlerinden tüketici enflasyonuna kadar geniş bir alanı baskı altına alabilir. Bu da merkez bankalarının para politikası hesaplarını daha karmaşık hale getirebilir.

Piyasa analistleri, söz konusu tahminin tek başına bir fiyat hedefi değil, aynı zamanda küresel arz güvenliğine dair ciddi bir uyarı olduğunu vurguluyor. Stokların tarihi dip seviyelere inmesi halinde kısa vadede panik alımları, vadeli işlemlerde sert hareketler ve bazı ülkelerde stratejik rezerv kullanımının gündeme gelmesi beklenebilir.

Şimdilik petrol piyasasının gözü, üretim kararlarında, stok verilerinde ve jeopolitik cepheden gelecek yeni sinyallerde. Ancak Exxon’un uyarısı, enerji fiyatlarında yeni bir dalga riskinin artık masada olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.