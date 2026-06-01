Tahran’dan Nükleer Dosyada Sert Çıkış: “ABD’ye Verilmiş Hiçbir Taahhüdümüz Yok”

Rızai, İran’ın nükleer programına ilişkin yaklaşımının dış baskılarla değil, ülkenin ulusal çıkarları ve stratejik hesaplarıyla belirlendiğini vurguladı. Açıklamasında, son dönemde müzakere ve baskı unsurlarının aynı anda devreye sokulduğunu savunan Rızai, bu yöntemin Tahran nezdinde karşılık bulmayacağını ifade etti.

İranlı yetkilinin sözleri, Tahran ile Washington arasında nükleer dosya başta olmak üzere çeşitli başlıklarda temas ihtimalinin tartışıldığı bir dönemde geldi. Ancak Rızai’nin çıkışı, İran iç siyasetinde özellikle güvenlik kurumlarına yakın çizginin, ABD ile olası bir çerçeve anlaşmaya karşı son derece temkinli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Siyasi gözlemcilere göre bu açıklama yalnızca dışarıya verilmiş bir mesaj değil, aynı zamanda İran iç kamuoyuna dönük bir pozisyon teyidi niteliği de taşıyor. Tahran yönetimi, nükleer dosyada “dayatma altında taviz” görüntüsü vermemeye özen gösterirken, meclis ve güvenlik çevrelerinden gelen sert açıklamalar müzakere alanını bilinçli biçimde dar tutuyor.

Uzmanlar, İran’ın bu tür açıklamalarla bir yandan müzakere masasında elini güçlendirmeyi, diğer yandan da ABD’nin baskı stratejisini etkisiz göstermeyi hedeflediğini belirtiyor. Buna göre Tahran, olası bir diplomatik sürece tamamen kapıyı kapatmıyor; ancak bunu kendi koşulları dışında bir zorlamayla yürütmeyeceğini net biçimde ortaya koyuyor.

Rızai’nin mesajı, nükleer dosyada yakın vadede kolay bir yumuşama beklenmemesi gerektiğine işaret ederken, Washington-Tahran hattındaki temasların devam etse bile sert söylem eşliğinde ilerleyeceği değerlendirmelerini güçlendirdi.