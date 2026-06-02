Çin'den BM'de İsrail'e sert Uuarı: Lübnan’daki işgali sonlandırın

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda söz alan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail rejiminin Lübnan'daki yeni askeri gerilimlerinin tehlikelerine işaret etti. Çinli diplomatın, İsrail ordusunun son kara harekatını “20 yılı aşkın süredir Lübnan topraklarındaki en derin askeri operasyon” olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Fu Cong'un açıklamalarında, İsrail rejiminin askeri operasyonlarının kapsamını Litani Nehri'nin ötesine genişlettiği ve Şakif Kalesi'ni işgal ettiği, ayrıca kara harekatını daha da genişletme niyetini duyurduğu bilgisine yer verildi. Çinli temsilcinin, ateşkesin bozulmasının bölgeyi “daha tehlikeli bir uçurumun” eşiğine getirdiği uyarısında bulunduğu ifade ediliyor.

Saldırganlığın Arkasındaki Gizli Niyetler

Büyükelçi Fu Cong'un konuşmasında, İsrail rejiminin bu saldırılarının ardındaki gizli motivasyonların uluslararası toplumda derin bir endişe yarattığı vurgulandı. Bu durumun, acil eylem gerektiren bir mesele olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Çinli yetkili, İsrail rejiminden derhal saldırganlığına son vermesini, uluslararası kararlara ve Lübnan'ın egemenliğine saygı göstermesini talep etti. Ayrıca, İsrail güçlerinin, saldırıları nedeniyle geniş çaplı yıkım yaşayan topraklardan derhal çekilmesi gerektiğini ifade etti.

BM ve Uluslararası Topluma Çağrı

Çin'in BM Büyükelçisi, aynı zamanda Lübnan'ın saldırganlığın yol açtığı büyük insani ihtiyaçları aşabilmesi için bu ülkeye yönelik desteğin artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Lübnan'daki UNIFIL güçlerinin görevlerini özgürce yerine getirebilmelerinin sağlanmasının önemini vurguladı. Fu Cong'un, uluslararası güç unsurlarına yönelik her türlü saldırıyı kınadığı ve bu eylemlerin faillerinin hesap vermesi gerektiğini belirttiği aktarılıyor. Çinli temsilcinin, Lübnan'ın istikrarının tüm bölgenin istikrarının temel dayanağı olduğunun altını çizdiği ifade edildi.

BM Genel Sekreteri'nden UNIFIL Vurgusu

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de Lübnan'daki BM askeri varlığının devam etmesi gerektiğine işaret ettiği kaydediliyor. Guterres'in, UNIFIL güçlerinin mevcut görev süresinin 2026 sonunda sona ermesinin ardından, bu askeri varlığın istikrarı desteklemek ve ateşkesin uygulanmasını denetlemek için elzem olduğunu vurguladığı belirtiliyor. Bu açıklamanın, bölgedeki uluslararası angajmanın süreceğine dair bir sinyal olarak okunduğu ifade ediliyor.