Tahran’dan Hürmüz Hamlesi: Meclis “Yönetim Yasası” İçin Son Virajda

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’da Hürmüz Boğazı’na ilişkin tartışmalı yeni düzenleme yeniden gündemin merkezine oturdu. Meclis Başkanlık Divanı üyesi Ali Rıza Süleymi, boğaz üzerinde “yönetim uygulanmasını” öngören tasarının yasalaştırılması için Meclisin kararlı olduğunu belirterek, sürecin geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini söyledi.

Süleymi’nin açıklaması, Tahran’ın son dönemde artan dış baskı ve güvenlik risklerine karşı “deniz yetki alanlarında daha sert bir çerçeve” oluşturma arayışında olduğu şeklinde yorumlandı. İranlı yetkililer, Hürmüz’ün ülkenin ulusal güvenliği açısından “hayati bir geçit” olduğunu vurgularken, tasarının hedefinin boğazdan geçen trafiğin denetimi ve güvenlik düzenlemelerinin sıkılaştırılması olduğu ifade ediliyor.

Tasarıya ilişkin ayrıntılar kamuoyuna sınırlı yansısa da, kulislerde iki başlık öne çıkıyor: Birincisi, Hürmüz’de seyir güvenliğini gerekçe gösteren yeni kuralların tanımlanması; ikincisi ise yaptırımlar, kaçakçılık ve “düşmanca faaliyet” iddiaları çerçevesinde daha geniş müdahale yetkileri. İran’a yakın çevreler, düzenlemenin “caydırıcılık” amacı taşıdığını savunurken, eleştirmenler bunun bölgedeki deniz taşımacılığına ilişkin endişeleri artırabileceğini belirtiyor.

Körfez ülkeleri ve Batılı başkentlerde ise, Hürmüz’ün küresel enerji arzı ve ticaret hatları açısından kritik bir boğaz olması nedeniyle gelişme yakından izleniyor. Diplomatik kaynaklar, Tahran’ın “yönetim” vurgusunun uluslararası hukuk tartışmalarını da beraberinde getirebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle ticari gemilerin geçiş rejimi ve olası denetim uygulamalarının, bölgesel gerilimi tırmandırma riski taşıdığı değerlendiriliyor.

İran Meclisi’nde süreç ilerlerken gözler, tasarının nihai metninde “yönetim” kavramının nasıl tanımlanacağına ve uygulama yetkisinin hangi kurumlara verileceğine çevrildi. Tahran’ın atacağı adımın, hem sahadaki güvenlik dengeleri hem de boğazdan geçen ticaret trafiğine dair risk hesaplarını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.