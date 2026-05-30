BM, işgalci İsrail güçlerinin 10'u çocuk 31 Filistinliye cinsel şiddet uyguladığını doğruladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Haaretz gazetesi, BM'nin çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'i "kara listeye" aldığı kaydedilen rapordan bilgiler yayımladı.

Habere göre, BM raporunda, işgalci İsrail ordusu, İsrail Cezaevi İdaresi ve sınır polisinin Filistinlilere yönelik ihlallerden sorumlu olduğu belirtilerek İsrail'e, bu ihlallerin önlenmesi ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulunuldu.

BM'nin çok sayıda Filistinliye cinsel şiddet vakasını doğruladığı kaydedilen raporda, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden 10'u çocuk 31 Filistinlinin İsrail güçlerinin cinsel şiddetine maruz kaldığı aktarıldı.