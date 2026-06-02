Ortadoğu’da Güç Hesabı Yeniden Yazılıyor: Coğrafya mı Kazanıyor, Kaba Kuvvet mi?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgede son dönemde hız kazanan askeri operasyonlar ve misilleme zinciri, savaşın yalnızca ateş gücüyle kazanılıp kazanılamayacağı tartışmasını yeniden öne çıkardı. Güvenlik ve strateji çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, üstün teknoloji, yoğun hava saldırıları ve yüksek yıkım kapasitesine rağmen Ortadoğu sahasında son sözü çoğu zaman coğrafyanın, yerel dinamiklerin ve zamana yayılan direncin söylediği vurgulanıyor.

Uzmanlara göre, kaba kuvvet kısa süreli askeri avantaj sağlayabiliyor; ancak bunun kalıcı siyasi sonuç üretmesi her zaman mümkün olmuyor. Özellikle Lübnan, Gazze, Suriye ve Irak gibi çok katmanlı çatışma alanlarında, yer altı ağları, engebeli arazi yapısı, sınır aşan milis kapasitesi ve toplumsal taban gibi unsurlar, klasik askeri planlamayı zorlayan başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

Askeri analistler, bölgede yürütülen birçok operasyonun ilk aşamada “başarı” olarak sunulmasına karşın, sonraki süreçte hedeflenen siyasi düzenin kurulamadığına işaret ediyor. Bu durumun, güçlü orduların sahada taktik üstünlük kurmasına rağmen stratejik tıkanma yaşamasına yol açtığı ifade ediliyor. Başka bir deyişle, hedef vurulsa bile denklem çözülemiyor; alan kontrol edilse bile istikrar sağlanamıyor.

Bölgesel çatışmalarda zaman unsurunun da kritik rol oynadığına dikkat çekiliyor. Hızlı sonuç alma üzerine kurulu askeri doktrinler, uzun soluklu yıpratma savaşlarında etkisini kaybedebiliyor. Özellikle vekil güçlerin devreye girdiği, cephelerin parçalı biçimde çoğaldığı ve siyasi iradenin dağınık olduğu ortamlarda, zaman çoğu kez savunma pozisyonundaki aktörün lehine işliyor.

Coğrafyanın belirleyici rolü ise yalnızca fiziki araziyle sınırlı görülmüyor. Uzmanlar, limanlar, boğazlar, enerji hatları, mülteci akışları ve mezhepsel-toplumsal fay hatlarının da bu “geniş coğrafya” tanımının parçası olduğunu belirtiyor. Bu nedenle herhangi bir askeri planın yalnızca hedef listeleriyle değil, bölgenin ekonomik, demografik ve siyasi dokusuyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Son gelişmeler, Ortadoğu’da üstün ateş gücünün hâlâ etkili bir araç olduğunu, ancak tek başına sonuca yetmediğini bir kez daha gösteriyor. Sahadaki tablo, kaba kuvvetin mekânı ve zamanı aynı anda yenmekte zorlandığını; coğrafyanın ise kendi yasasını dayatarak bölgedeki hesapları sürekli yeniden şekillendirdiğini ortaya koyuyor.