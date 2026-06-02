Kabalan’dan Ateşkes Yorumu: “Dengeyi Direniş ve İran’ın Uyarısı Kurdu”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Caferi Başmüftüsü Şeyh Ahmed Kabalan, Lübnan-İsrail hattında gündeme gelen ateşkes tartışmalarına dair yaptığı açıklamada, sahadaki dengenin askeri ve siyasi baskı unsurlarıyla şekillendiğini belirtti. Kabalan, ateşkesin sağlanmasını “direnişin kararlılığına” bağlarken, İran’ın çatışmaya girme yönünde verdiği caydırıcılık mesajlarının da bu denklemde etkili olduğunu ifade etti.

Kabalan’ın açıklamaları, sınır hattında karşılıklı saldırıların sürdüğü, Beyrut’ta ise olası bir gerilimin şehir yaşamına doğrudan yansımaya başladığı bir dönemde geldi. Dini otorite, “ateşkesin bir lütuf değil, sahadaki güç dengesiyle dayatılan bir sonuç” olduğu görüşünü savunarak, İsrail’in askeri baskıyı sürdürmesi halinde bölgesel maliyetlerin artacağını öne sürdü.

Başmüftü Kabalan, açıklamasında “direniş” vurgusunu öne çıkarırken, Lübnan’ın güvenliği ve siyasi istikrarının yalnızca diplomatik metinlerle korunamayacağını dile getirdi. Kabalan’a yakın çevreler, mesajın bir yönüyle iç kamuoyuna “moral ve birlik” çağrısı, diğer yönüyle de dış aktörlere “sahadaki gerçekliği dikkate alın” uyarısı taşıdığını belirtiyor.

Siyasi kulislerde, Kabalan’ın İran vurgusunun özellikle dikkat çekici olduğu değerlendiriliyor. Tahran’ın son dönemde verdiği “caydırıcılık” mesajlarının, İsrail-Lübnan hattında tırmanma riskini artırdığı kadar, bazı başkentlerde ateşkes baskısını da güçlendirdiği yorumları yapılıyor. Diplomatik kaynaklar, bu tür çıkışların arabuluculuk girişimlerini hızlandırabileceğini, ancak aynı zamanda karşılıklı tehdit dilini sertleştirme riski taşıdığını kaydediyor.

Öte yandan Lübnan hükümeti ve resmi kurumlar, ateşkes tartışmalarında daha temkinli bir dil kullanmayı sürdürüyor. Beyrut’ta önceliğin, saldırıların durması, sivillerin korunması ve sınır hattında kontrolün yeniden tesis edilmesi olduğu vurgulanıyor. İsrail tarafı ise kuzey sınırındaki güvenlik kaygılarını öne çıkararak operasyon seçeneklerini masada tuttuğu mesajını vermeye devam ediyor.

Kabalan’ın çıkışı, Lübnan’da ateşkesin yalnızca diplomatik bir başlık değil, “caydırıcılık ve sahadaki denge” üzerinden okunan bir mesele olarak görüldüğünü bir kez daha ortaya koydu. Önümüzdeki günlerde arabuluculuk trafiğinin artması beklenirken, ateşkesin kalıcılaşıp kalıcılaşmayacağı sahadaki gelişmelere ve tarafların kırmızı çizgilerine bağlı olacak.