ABD’li senatörden Trump yönetimine ‘200 milyar dolarlık İran savaşı’ eleştirisi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’li Senatör Jon Ossoff tarafından Georgia eyaletinin Augusta kentinde düzenlenen bir seçim mitinginde yapılan konuşmada, Trump yönetiminin İran politikasına yönelik sert eleştiriler yöneltildiği gözlemleniyor. Ossoff’un, Beyaz Saray’ın İran’a yönelik askeri operasyonlar için talep ettiği 200 milyar dolarlık ek bütçeyi hedef alarak, “Bu miktar, ülke genelinde 10 yıl boyunca evrensel anaokulu hizmetini finanse etmeye yeterdi” dediği aktarılıyor.

Trump’ın ‘sadece savaşa bütçe var’ sözleri hatırlatıldı

Ossoff’un konuşmasında, Trump’ın iki hafta önce yaptığı bir açıklamayı da anımsattığı belirtiliyor. Senatör’ün, Trump’ın “Gündüz bakımı, Medicaid veya Medicare’i finanse etmemiz mümkün değil. Sadece savaşı finanse edebiliriz” sözlerini alıntıladığı aktarılıyor. Ossoff’un bu ifadeleri, “Asker kaçağı Donald başkalarının çocuklarını savaşa göndermeyi seviyor” sözleriyle eleştirdiği kaydediliyor.

Kanser ve Alzheimer araştırmalarına kesinti uyarısı

Senatör Ossoff tarafından yapılan değerlendirmelerde, Trump yönetiminin kanser ve Alzheimer araştırmalarına ayrılan bütçeleri keserek bu kaynakları Pentagon’a aktarmayı hedeflediği ifade ediliyor. Konuya ilişkin yapılan diğer açıklamalarda, Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne (NIH) yönelik yüzde 20’lik bütçe kesintisi öngörüldüğü ve bunun binlerce araştırma hibesini riske atacağı belirtiliyor.

Hegseth’in danışmanına ilişkin FT iddiası

Ossoff’un konuşmasında ayrıca Financial Times gazetesinin bir haberine atıfta bulunduğu gözlemleniyor. Haberde, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in danışmanının, ABD-İsrail ortak saldırılarından haftalar önce büyük savunma şirketlerine yatırım yapmak için girişimde bulunduğu iddia ediliyor. Söz konusu girişimin, BlackRock bünyesindeki bir savunma sanayi ETF’ine çok milyon dolarlık yatırım yapmayı hedeflediği, ancak fonun Morgan Stanley müşterilerine henüz açılmamış olması nedeniyle işlemin gerçekleşmediği aktarılıyor.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell’in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iddiaların “tamamen yanlış ve uydurma” olduğunu belirterek Financial Times’tan haberi geri çekmesini talep ettiği kaydediliyor.

Zıt görüş

Trump yönetimine yakın kaynaklardan yapılan bazı değerlendirmelerde, İran’a yönelik askeri operasyonların ulusal güvenlik açısından zorunlu olduğu ve bölgedeki istikrarı sağlamayı hedeflediği ileri sürülüyor. Ancak bu söylemin, sivil altyapı ve sağlık harcamalarında öngörülen kesintiler ve savaşın artan maliyeti karşısında sorgulandığı gözlemleniyor. The Guardian tarafından yapılan bir haberde, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının sadece ilk haftasında 11,3 milyar dolar harcandığı, bunun Trump yönetiminin kesmeyi hedeflediği birçok kamu sağlığı kurumunun yıllık bütçelerini katladığı ifade ediliyor.