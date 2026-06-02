  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

ABD’li senatörden Trump yönetimine ‘200 milyar dolarlık İran savaşı’ eleştirisi

2 Haziran 2026 - 07:35
News ID: 1821533
ABD’li senatörden Trump yönetimine ‘200 milyar dolarlık İran savaşı’ eleştirisi

ABD’li Senatör Jon Ossoff tarafından yapılan açıklamada, Trump yönetiminin İran’a yönelik askeri operasyonlar için 200 milyar dolarlık ek bütçe talep ettiği belirtiliyor. Ossoff’un bu miktarın ülke genelinde 10 yıllık evrensel anaokulu hizmetini finanse etmeye yeteceğini ifade ettiği aktarılıyor. Senatör ayrıca, Trump’ın “sadece savaşa bütçe ayırabiliriz” açıklamasını hatırlatarak, kanser ve Alzheimer araştırmalarına ayrılan kaynakların Pentagon’a aktarılmak istendiği eleştirisinde bulundu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’li Senatör Jon Ossoff tarafından Georgia eyaletinin Augusta kentinde düzenlenen bir seçim mitinginde yapılan konuşmada, Trump yönetiminin İran politikasına yönelik sert eleştiriler yöneltildiği gözlemleniyor. Ossoff’un, Beyaz Saray’ın İran’a yönelik askeri operasyonlar için talep ettiği 200 milyar dolarlık ek bütçeyi hedef alarak, “Bu miktar, ülke genelinde 10 yıl boyunca evrensel anaokulu hizmetini finanse etmeye yeterdi” dediği aktarılıyor.

Trump’ın ‘sadece savaşa bütçe var’ sözleri hatırlatıldı

Ossoff’un konuşmasında, Trump’ın iki hafta önce yaptığı bir açıklamayı da anımsattığı belirtiliyor. Senatör’ün, Trump’ın “Gündüz bakımı, Medicaid veya Medicare’i finanse etmemiz mümkün değil. Sadece savaşı finanse edebiliriz” sözlerini alıntıladığı aktarılıyor. Ossoff’un bu ifadeleri, “Asker kaçağı Donald başkalarının çocuklarını savaşa göndermeyi seviyor” sözleriyle eleştirdiği kaydediliyor.

Kanser ve Alzheimer araştırmalarına kesinti uyarısı

Senatör Ossoff tarafından yapılan değerlendirmelerde, Trump yönetiminin kanser ve Alzheimer araştırmalarına ayrılan bütçeleri keserek bu kaynakları Pentagon’a aktarmayı hedeflediği ifade ediliyor. Konuya ilişkin yapılan diğer açıklamalarda, Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne (NIH) yönelik yüzde 20’lik bütçe kesintisi öngörüldüğü ve bunun binlerce araştırma hibesini riske atacağı belirtiliyor.

Hegseth’in danışmanına ilişkin FT iddiası

Ossoff’un konuşmasında ayrıca Financial Times gazetesinin bir haberine atıfta bulunduğu gözlemleniyor. Haberde, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in danışmanının, ABD-İsrail ortak saldırılarından haftalar önce büyük savunma şirketlerine yatırım yapmak için girişimde bulunduğu iddia ediliyor. Söz konusu girişimin, BlackRock bünyesindeki bir savunma sanayi ETF’ine çok milyon dolarlık yatırım yapmayı hedeflediği, ancak fonun Morgan Stanley müşterilerine henüz açılmamış olması nedeniyle işlemin gerçekleşmediği aktarılıyor.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell’in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iddiaların “tamamen yanlış ve uydurma” olduğunu belirterek Financial Times’tan haberi geri çekmesini talep ettiği kaydediliyor.

Zıt görüş

Trump yönetimine yakın kaynaklardan yapılan bazı değerlendirmelerde, İran’a yönelik askeri operasyonların ulusal güvenlik açısından zorunlu olduğu ve bölgedeki istikrarı sağlamayı hedeflediği ileri sürülüyor. Ancak bu söylemin, sivil altyapı ve sağlık harcamalarında öngörülen kesintiler ve savaşın artan maliyeti karşısında sorgulandığı gözlemleniyor. The Guardian tarafından yapılan bir haberde, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının sadece ilk haftasında 11,3 milyar dolar harcandığı, bunun Trump yönetiminin kesmeyi hedeflediği birçok kamu sağlığı kurumunun yıllık bütçelerini katladığı ifade ediliyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha