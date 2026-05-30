Kalibaf’tan ABD’ye: Tavizleri müzakerelerle değil, füzelerle alırız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran Meclis Başkanı ve müzakere heyeti başkanı Muhammed Bakır Galibaf tarafından yayımlanan üç maddelik mesajda, Tahran yönetiminin ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin net pozisyonunun ortaya konduğu belirtiliyor. Galibaf’ın mesajında şu ifadelere yer verildiği aktarılıyor:

“Tavizleri müzakerelerle değil, füzelerle alırız. Görüşmelerde sadece bunu anlatırız.” “Garantilere veya sözlere güvenimiz yoktur, sadece davranışlar ölçüttür. Karşı tarafın eyleminden önce hiçbir adım atılmayacaktır.” “Bir anlaşmanın galibi, onun ertesinde savaşa daha iyi hazırlanandır.”

Mesajın, İran’ın müzakere masasına olan yaklaşımını özetleyen bir belge olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Özellikle birinci maddede vurgulanan “tavizlerin füzelerle alınması” ifadesinin, Tahran’ın askerî caydırıcılığı diplomatik sürecin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü yönünde yorumlandığı belirtiliyor.

İkinci maddedeki “garantilere güvenilmez” vurgusunun, geçmişte ABD’nin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşma (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) deneyimine bir atıf olduğu gözlemleniyor. Analistler, bu maddenin Tahran’ın herhangi bir anlaşmada somut eylem ve taahhütlerin sürekliliğini şart koştuğunu gösterdiği şeklinde yorumluyor.

Üçüncü maddede dile getirilen “anlaşmanın galibi, ertesinde savaşa daha iyi hazırlanandır” ifadesinin ise İran’ın stratejik kültüründe “güç dengesi” ve “caydırıcılık” kavramlarına verilen önceliği yansıttığı belirtiliyor. Bu yaklaşımın, diplomatik bir çözümün bile askerî hazırlıktan ayrı düşünülmediği bir güvenlik anlayışına işaret ettiği kaydediliyor.

Galibaf’ın bu açıklamalarının, Tahran ile Washington arasında devam eden dolaylı müzakerelerin hassas bir evresinde geldiği hatırlatılıyor. Taraflar arasında mevcut ateşkesin uzatılması ve nükleer programın sınırlandırılması karşılığında yaptırımların hafifletilmesi gibi konuların ele alındığı ifade ediliyor.

Batılı diplomatların, İran’ın bu tür sert söylemlerinin müzakerelerin gidişatını olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişelerini dile getirdiği aktarılırken, Tahran cephesinden ise bu mesajların “gerçekçi bir çerçeve çizme” amacı taşıdığı belirtiliyor. Gözlemciler, İran’ın müzakereleri bir “güç pozisyonundan” yürütme kararlılığını bu mesajla yeniden teyit ettiğini ve karşı tarafta herhangi bir yanlış anlaşılmanın oluşmasına izin vermeyeceğini ima ettiği şeklinde yorumluyor.